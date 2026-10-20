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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال ندوة تثقيفية بالجامعة .. محافظ بني سويف: "معركتنا اليوم معركة وعي"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور طارق علي، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، الندوة التثقيفية "بناء الوعي لدى الشباب المصري"، التي نظمتها الجامعة ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء أحمد زكي عابدين، وعدد من المحاربين القدماء وقيادات الجامعة والمحافظة.

وفي كلمته، تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موجّهًا تحية تقدير خاصة إلى اللواء أحمد زكي عابدين، ابن محافظة بني سويف، وأحد أبناء مصر الذين قدموا نموذجًا مشرفًا في خدمة الوطن، سواء خلال مسيرته بالقوات المسلحة أو في مواقع المسؤولية التي تولّاها لاحقًا، مؤكدًا أن وجوده في هذه المناسبة يمثل فرصة للاستفادة من خبراته الوطنية وتجربته في العمل وتحمل المسؤولية.

وأشار المحافظ إلى أن معركة اليوم تختلف في أدواتها وأساليبها عن الحروب التقليدية، إذ أصبحت معركة وعي تتطلب التكاتف واليقظة والقدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، مؤكدًا أهمية بناء قدرات الشباب بالعلم وتطوير مهاراتهم، ودور الجامعة والأسرة والإعلام في ترسيخ الوعي وحماية المجتمع والوطن.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة الذين صنعوا نصر أكتوبر، ولأسر الشهداء والمصابين، ولكل من أدى واجبه بإخلاص من أجل مصر، مؤكدًا أن حب الوطن لا يقتصر على الكلمات التي تُقال في المناسبات، وإنما يتجسد في العمل والإخلاص وتحمل المسؤولية، وأن نجاح الأفراد يمثل جزءًا من نجاح المجتمع، في ظل ما يتطلبه المستقبل من شباب قادر على مواكبة التكنولوجيا والابتكار والعمل.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للدكتور طارق علي، القائم بعمل رئيس الجامعة، رحب خلالها بالحضور، معربًا عن اعتزازه بذكرى انتصارات أكتوبر التي جسدت إرادة الشعب المصري وبطولات القوات المسلحة، وقدمت خلالها مصر نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء والانتماء للوطن.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي تناول بطولات وتضحيات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته، إلى جانب فقرة فنية قدم خلالها كورال الجامعة مجموعة من الأغاني والأناشيد الوطنية.

وخلال الندوة التثقيفية، استعرض اللواء أحمد زكي عابدين جانبًا من ذكرياته عن حرب أكتوبر، مستعيدًا البطولات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة، وما جسدوه من معاني العطاء والانتماء الوطني والدفاع عن أمن مصر وسلامتها.

وفي ختام الاحتفالية، أهدت الجامعة والمحافظة درعيهما إلى اللواء أحمد زكي عابدين، تقديرًا لمسيرته الوطنية ومشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، كما جرى تكريم عدد من المحاربين القدماء تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.

بني سويف الفشن جامعة بني سويف

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