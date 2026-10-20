قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبعوث ترامب: التدخل البري الأمريكي في اليمن «بلا جدوى».. وواشنطن تدعم السعودية لوجستيًا
«صباح الخير يا مصر» يرصد ملفات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026
لا تثق بـ بوتين.. رئيس النواب الأمريكي يحذّر ترامب من التعامل مع روسيا
منتدى مصر 2026 يفتح ملف التنمية العمرانية.. 1.9 مليون وحدة سكنية و6.4 ألف كم طرق في حصاد 12 عامًا
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة ليلًا
مدبولي: ضاعفنا مساحة المعمور إلى 14% لاستيعاب التكدس السكاني
وزير الصحة: اعتمدنا على خطة للتطوير تحدث بشكل مستمر منذ 12 عاما
مصدر باتحاد الكرة: نرفض عقوبات «فيفا» بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو.. وبدأنا تجهيز مستندات الاستئناف| خاص
مدبولي: 15 مليون مصري يسكنون المدن الجديدة.. والعلمين جذبت مليون سائح
دعاء اسم الله الأعظم لقضاء الحوائج.. 8 كلمات لا ترد الآن
مدبولي: إنشاء 22 مدينة جديدة بعد 2014 لمواجهة التكدس السكاني
إضافة جديدة لإنتاج الغاز.. تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب كلية علوم الرياضة بجامعة بني سويف يواصلون تدريباتهم العملية بحمام السباحة الأولمبي

تربية رياضية ببني سويف
تربية رياضية ببني سويف

 يواصل طلاب كلية علوم الرياضة تدريباتهم العملية بحمام السباحة الأولمبي بجامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة نرمين عاطف المدير التنفيذي لشركة خيرات النيل  للاستشارات العلمية  التابعة للجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية.


وأكد الدكتور طارق علي حرص الجامعة على إتاحة منشآتها الرياضية وإمكاناتها التدريبية أمام الطلاب، بما يسهم في تنمية قدراتهم البدنية والفنية، وتعزيز استفادتهم من التدريب العملي إلى جانب الدراسة الأكاديمية، حيث تهدف التدريبات إلى تنمية المهارات الرياضية للطلاب، وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق المعارف النظرية داخل بيئة رياضية مجهزة، بما يسهم في صقل خبراتهم وتأهيلهم لمجالات العمل الرياضي.
 

وأشارت الدكتورة نرمين عاطف المدير التنفيذي لشركة خيرات النيل، ان حمام السباحة الأوليمبي يتميز بأعلى المواصفات الفنية والتجهيزات الحديثة، بما يوفر بيئة آمنة ومناسبة لممارسة السباحة والتدريب الرياضي لمختلف الفئات العمرية، حيث تم مراعاة أعلى معايير السلامة والجودة والتعقيم وأنظمة الفلترة المتقدمة لضمان صحة جميع الفئات من السباحين و الأطفال والشباب والكبار وتوفير تجربة رياضية استثنائية.


بني سويف جامعة بني سويف تربية بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

محمد بركات

بعد ثلاثية المقاولون.. بركات وجهازه يتقدمون باستقالتهم من تدريب إنبي الشرقية

الأهلي والزمالك وبيراميدز

الإصابات تضرب الكبار.. غيابات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: إذا افتقر القلب إلى الله أقبل عليه وخضع له واستغنى به عمن سواه

الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار رحمه الله

ذكرى ميلاد محمد عبد الرحمن بيصار.. شيخ الأزهر الأسبق الذي درس في كمبردج

جامعة الأزهر

اليوم.. جامعة الأزهر تبدأ تسكين طالبات الفرقة الأولى بالأقاليم في المدينة الجامعية

بالصور

دراسة.. احذر شرب الشاي والقهوة شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

أخطاء في المكياج قد تجعل ملامحك تبدو أكبر سنًا.. تجنبيها

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد