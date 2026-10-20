طلاب كلية علوم الرياضة بجامعة بني سويف يواصلون تدريباتهم العملية بحمام السباحة الأولمبي

يواصل طلاب كلية علوم الرياضة تدريباتهم العملية بحمام السباحة الأولمبي بجامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة نرمين عاطف المدير التنفيذي لشركة خيرات النيل للاستشارات العلمية التابعة للجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية.



وأكد الدكتور طارق علي حرص الجامعة على إتاحة منشآتها الرياضية وإمكاناتها التدريبية أمام الطلاب، بما يسهم في تنمية قدراتهم البدنية والفنية، وتعزيز استفادتهم من التدريب العملي إلى جانب الدراسة الأكاديمية، حيث تهدف التدريبات إلى تنمية المهارات الرياضية للطلاب، وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق المعارف النظرية داخل بيئة رياضية مجهزة، بما يسهم في صقل خبراتهم وتأهيلهم لمجالات العمل الرياضي.



وأشارت الدكتورة نرمين عاطف المدير التنفيذي لشركة خيرات النيل، ان حمام السباحة الأوليمبي يتميز بأعلى المواصفات الفنية والتجهيزات الحديثة، بما يوفر بيئة آمنة ومناسبة لممارسة السباحة والتدريب الرياضي لمختلف الفئات العمرية، حيث تم مراعاة أعلى معايير السلامة والجودة والتعقيم وأنظمة الفلترة المتقدمة لضمان صحة جميع الفئات من السباحين و الأطفال والشباب والكبار وتوفير تجربة رياضية استثنائية.



