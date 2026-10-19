تموين بني سويف: 22 محضرا لمخالفات متنوعة ضمن حملات مكثفة علي الأسواق

​شنّت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين حملات تموينية موسعة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، وبرئاسة حسن القماش مدير الإدارة وبمشاركة مفتشي الإدارة، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

​أسفرت الحملات عن تحرير 22 تقريراً تموينياً بحق المخابز المخالفة، تنوعت ما بين:

​3 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين. ​4 تقارير للتصرف في حصص الدقيق البلدي بإجمالي كميات بلغت ٣٩٠ شيكارة ​8 تقارير لانتاج خبز ناقص الوزن ​5 تقارير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

​تقريران لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

​وفيما يخص الأسواق والمحلات التجارية،

تم تحرير 9 محاضر جنحة شملت: ​7 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

​محضرين جنح لعدم الإعلان عن الأسعار.

​وقد جرى إعداد التقارير والمحاضر اللازمة كافة، وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

