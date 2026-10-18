صحة بني سويف توضح الفرق بين استقبال الطوارئ بالمستشفيات وآلية توجيه سيارات الإسعاف للحالات الحرجة

أوضحت مديرية الصحة ببني سويف أن جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تستقبل حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى وجود اختلاف بين الحالات التي يتوجه بها المواطن إلى المستشفى بنفسه، والحالات التي تنقلها سيارات الإسعاف، خاصة المصابين في الحوادث والحالات الحرجة التي تستلزم تدخلات طبية عاجلة ومتخصصة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحالات التي يتوجه بها المواطن إلى المستشفى بنفسه يتم استقبالها والتعامل معها في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يوميًا، بينما تخضع الحالات التي تنقلها سيارات الإسعاف للتنسيق بين هيئة الإسعاف والمستشفيات، طبقًا للجدول المعد لذلك.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن توجيه سيارات الإسعاف إلى مستشفيات محددة وفقًا للجدول المتفق عليه لا يعني عدم استقبال المستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة لحالات الاستقبال والطوارئ، وإنما يأتي لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة في المستشفيات.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن الهدف من هذه الآلية هو سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتوفير الرعاية الملائمة لكل مريض أو مصاب، مع استمرار استقبال أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للوزارة على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الصحة ببني سويف كانت قد أكدت أمس استمرار استقبال حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتي تشمل مستشفى بني سويف التخصصي، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفيات الصدر والرمد والحميات بمدينة بني سويف، إلى جانب المستشفيات المركزية بمراكز الواسطى والفشن وإهناسيا وناصر وببا وسمسطا، مع استمرار التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف لتوجيه الحالات إلى المستشفى المناسب وفقًا لطبيعة كل حالة واحتياجاتها الطبية.