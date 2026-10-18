قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا
أحمد موسى ينتقد تصاعد الفوضى في أوروبا : أين شعارات الحريات وحقوق الإنسان؟
آرسنال يحقق فوزاً صعباً أمام نوتينغهام فورست
أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية
داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته
القوات الروسية تشن هجوما على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا
أحمد موسى يكشف أهداف واشنطن تجاه إيران ويحذر من تداعيات ما بعد انتخابات الكونجرس
أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن حصول الحوثيين على ملياري دولار لحماية السفن في باب المندب
رسائل قصر الاتحادية.. قراءة في اجتماع مجلس الدفاع الوطني وتضامن مصر المطلق مع السعودية
أنور قرقاش: زيارة الأمير خالد بن سلمان للإمارات تؤكد عمق العلاقات مع السعودية ورسوخها
المتحدث العسكري يكشف عن جهود توطين الصناعات العسكرية وتنوع التسليح
أحمد موسى: مصر تستهدف دعم أمن السعودية وخفض التصعيد في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف يبدأ في تنفيذ حملة توعوية لتعريف وتوعية طلاب المدارس بأهمية العصا البيضاء

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

أجرى الدكتور عصام عبد المهدي محمد عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية شملت مدرستي علية رشدي الإعدادية بنات، والشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتفعيل حملات التوعية بأهمية العصا البيضاء، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، بالتعاون مع إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة.

وذلك تحت رعاية محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز،وفي إطار التعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف توجيهات محمد عبد اللطيف، في مجال تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس وتفعيل الأنشطة التوعوية.

واستهل مدير المديرية جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة علي رشدي الإعدادية بنات، حيث تم إطلاق فعاليات الحملة التوعوية للتعريف بأهمية العصا البيضاء ودورها في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الحركة والتنقل باستقلالية وأمان، بما يسهم في نشر الوعي بحقوقهم وتعزيز قيم الدمج والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور  أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، وخالد عبد العظيم، مدير إدارة بني سويف التعليمية، والدكتورة رباب حامد، مدير إدارة المتابعة، وأشرف أبو الليل، مدير التعليم الإعدادي.

وعقب ذلك، توجه الدكتور عصام عمارة إلى مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، حيث تابع تنفيذ حملات التوعية بأهمية العصا البيضاء، وانتظام سير العملية التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية الهادفة إلى تنمية وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية.

وشهدت الزيارة حضور: الدكتور  هاني رجائي مدير عام التعليم العام بالمديرية،الأستاذ محمد راشد، مستشار مادة تكنولوجيا المجال الصناعي، والأستاذة صفاء الجمل، خبير مادة تكنولوجيا المجال الصناعي، والأستاذ جمال أبو الهنا، موجه عام المجال الصناعي.

وتأتي الجولة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم ببني سويف على تفعيل الدور التوعوي والتربوي للمدارس، وترسيخ ثقافة احترام الاختلاف ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مواصلة المتابعة الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية.

بني سويف تعليم بني سويف العصا البيضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن تفاصيل قبول بيع أذون خزانة بـ1.6 مليار دولار

سعر الذهب

بدون تغيير.. سعر الذهب في الإمارات الآن

سعر الذهب

نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

المزيد