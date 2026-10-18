تعليم بني سويف يبدأ في تنفيذ حملة توعوية لتعريف وتوعية طلاب المدارس بأهمية العصا البيضاء

أجرى الدكتور عصام عبد المهدي محمد عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية شملت مدرستي علية رشدي الإعدادية بنات، والشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتفعيل حملات التوعية بأهمية العصا البيضاء، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، بالتعاون مع إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة.

وذلك تحت رعاية محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز،وفي إطار التعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف توجيهات محمد عبد اللطيف، في مجال تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس وتفعيل الأنشطة التوعوية.

واستهل مدير المديرية جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة علي رشدي الإعدادية بنات، حيث تم إطلاق فعاليات الحملة التوعوية للتعريف بأهمية العصا البيضاء ودورها في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الحركة والتنقل باستقلالية وأمان، بما يسهم في نشر الوعي بحقوقهم وتعزيز قيم الدمج والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، وخالد عبد العظيم، مدير إدارة بني سويف التعليمية، والدكتورة رباب حامد، مدير إدارة المتابعة، وأشرف أبو الليل، مدير التعليم الإعدادي.

وعقب ذلك، توجه الدكتور عصام عمارة إلى مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، حيث تابع تنفيذ حملات التوعية بأهمية العصا البيضاء، وانتظام سير العملية التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية الهادفة إلى تنمية وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية.

وشهدت الزيارة حضور: الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام بالمديرية،الأستاذ محمد راشد، مستشار مادة تكنولوجيا المجال الصناعي، والأستاذة صفاء الجمل، خبير مادة تكنولوجيا المجال الصناعي، والأستاذ جمال أبو الهنا، موجه عام المجال الصناعي.

وتأتي الجولة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم ببني سويف على تفعيل الدور التوعوي والتربوي للمدارس، وترسيخ ثقافة احترام الاختلاف ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مواصلة المتابعة الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية.