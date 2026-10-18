تنمية المهارات والإبداع .. مدير تعليم بني سويف يفتتح معرض المجال الصناعي ويكرّم الفائزين بمسابقة التميز.. صور

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بدعم الأنشطة التربوية وتنمية المهارات العملية لدى الطلاب، افتتح الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، ومحمد راشد، مستشار مادة تكنولوجيا المجال الصناعي، المعرض الدائم للمجال الصناعي، وذلك خلال زيارتهما مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات ببني سويف.

جاء ذلك بحضور صفاء عبد العزيز الجمل، خبير المادة، والدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، وأحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، وخالد عبد العظيم، مدير إدارة بني سويف التعليمية، والدكتورة رباب حامد، مدير إدارة المتابعة، وجمال أبو الهنا، موجه عام المجال الصناعي، ومحمود نصر، موجه أول المجال الصناعي.

وشهدت الفعاليات تكريم أسرة المجال الصناعي بالمحافظة، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز، تقديرًا لجهودها في تنفيذ الأنشطة والمشروعات التعليمية المتميزة.

كما تضمنت الزيارة تفقد ورشة العمل المقامة بالمدرسة، والتي تستهدف تدريب الطالبات على تنفيذ الأعمال اليدوية، وتنمية مهاراتهن العملية والإبداعية من خلال الأنشطة التطبيقية.

ووجّه الدكتور عصام عمارة الشكر والتقدير إلى أسرة المجال الصناعي وفريق التوجيه، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الأنشطة العملية، وإتاحة الفرص أمام الطلاب لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

من جانبه، أعرب محمد راشد، مستشار مادة تكنولوجيا المجال الصناعي، عن سعادته بزيارة محافظة بني سويف، مثمنًا جهود توجيه المجال الصناعي وفريق العمل بالمحافظة في تنفيذ الأنشطة وتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز.