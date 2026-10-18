صحة بني سويف توضح نظام استقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات التابعة للوزارة على مدار 24 ساعة

أوضحت مديرية الصحة ببني سويف نظام استقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، مؤكدة استمرار تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يضمن إتاحة الرعاية الطبية العاجلة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال تواصله مع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن نظام استقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات التابعة للوزارة بالمحافظة يسير وفقًا للتقسيم التالي:

أولًا: المستشفيات بمدينة بني سويف:



1- مستشفى بني سويف التخصصي

يستقبل مستشفى بني سويف التخصصي حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



2- مستشفى التأمين الصحي

يستقبل مستشفى التأمين الصحي جميع حالات الطوارئ للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

3- المستشفيات النوعية بالمدينة

تستقبل مستشفيات الصدر والرمد والحميات الحالات الطارئة في نطاق تخصصاتها الطبية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ثانيًا: المستشفيات المركزية بمراكز المحافظة:



تستقبل المستشفيات المركزية بمختلف مراكز المحافظة حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وفقًا للتوزيع التالي:

- المستشفيات العاملة بمقارها الحالية: مستشفيات الواسطى والفشن وإهناسيا التخصصي.

- المستشفيات التي تعمل من مقار بديلة لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء: مستشفى ناصر العام بالمركز الطبي بمدينة ناصر، ومستشفى ببا المركزي بمستشفى الرمد بمدينة ببا، ومستشفى سمسطا المركزي بمستشفى بدهل.

ويأتي ذلك حرصًا على استمرار إتاحة الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين وعدم تأثر استقبال الحالات الطارئة بأعمال الإنشاء ورفع الكفاءة الجارية ببعض المستشفيات، مع استمرار تقديم الخدمة وفقًا لطبيعة كل منشأة وإمكاناتها.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار التنسيق على مدار 24 ساعة بين المستشفيات المختلفة بشأن الحالات الطارئة واحتياجاتها الطبية، بما يضمن سرعة التحويل بين المنشآت الصحية عند الحاجة، وتوفير التدخلات الطبية العاجلة وفقًا لحالة كل مريض.

كما يشمل التنسيق المتواصل أسرة الرعاية المركزة على رقم 137، إلى جانب التنسيق مع مرفق الإسعاف للتعامل مع حالات الحوادث ونقل المصابين على مدار الساعة، بما يدعم سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.