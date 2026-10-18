قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود مسلم: الرئيس السيسي أرسل 3 إشارات بشأن عدم الاستمرار في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لانتقال السلطة
محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد
محمود مسلم: تأهيل مرشحي الرئاسة لا يعني التحكم في الانتخابات.. ومصر تحتاج إلى قيادات مستعدة لمرحلة ما بعد 2030
باكستان تمدّد حظر مرور الطائرات الهندية عبر أجوائها الجوية حتى 24 نوفمبر المقبل
جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا .. صور
خالد جاد الله: الأهلي حقق المطلوب أمام «كيتارا».. وياسين مرعي يتحمل مسئولية الهدف
أستاذ علوم سياسية: القوات المسلحة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري ودورها يمتد إلى إعداد كوادر الدولة
حسام البدري يكشف مفاجأة: هناك لاعبون يستخدمون اسم أهلي طرابلس لرفع سعرهم في المفاوضات مع أنديتهم
من إدارة الأزمات إلى الأمن القومي.. أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية برامج الأكاديمية العسكرية في تأهيل كوادر الدولة
أفضل 7 أدعية قبل النوم .. تغفر ذنوبك كلها وتحميك من كل الشرور
رئيس اتحاد نقابات عمّال مصر: تقديرات العمالة غير المنتظمة بـ12 مليونًا «متواضعة» والعدد أكبر
«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف توضح نظام استقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات التابعة للوزارة على مدار 24 ساعة

صحة بني سويف
صحة بني سويف

أوضحت مديرية الصحة ببني سويف نظام استقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، مؤكدة استمرار تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يضمن إتاحة الرعاية الطبية العاجلة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال تواصله مع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن نظام استقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات التابعة للوزارة بالمحافظة يسير وفقًا للتقسيم التالي:

أولًا: المستشفيات بمدينة بني سويف:

1- مستشفى بني سويف التخصصي

يستقبل مستشفى بني سويف التخصصي حالات الطوارئ  على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
 

2- مستشفى التأمين الصحي
يستقبل مستشفى التأمين الصحي جميع حالات الطوارئ للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

3- المستشفيات النوعية بالمدينة
تستقبل مستشفيات الصدر والرمد والحميات الحالات الطارئة في نطاق تخصصاتها الطبية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ثانيًا: المستشفيات المركزية بمراكز المحافظة:

تستقبل المستشفيات المركزية بمختلف مراكز المحافظة حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وفقًا للتوزيع التالي:

- المستشفيات العاملة بمقارها الحالية: مستشفيات الواسطى والفشن وإهناسيا التخصصي.

- المستشفيات التي تعمل من مقار بديلة لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء: مستشفى ناصر العام بالمركز الطبي بمدينة ناصر، ومستشفى ببا المركزي بمستشفى الرمد بمدينة ببا، ومستشفى سمسطا المركزي بمستشفى بدهل.

ويأتي ذلك حرصًا على استمرار إتاحة الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين وعدم تأثر استقبال الحالات الطارئة بأعمال الإنشاء ورفع الكفاءة الجارية ببعض المستشفيات، مع استمرار تقديم الخدمة وفقًا لطبيعة كل منشأة وإمكاناتها.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار التنسيق على مدار 24 ساعة بين المستشفيات المختلفة بشأن الحالات الطارئة واحتياجاتها الطبية، بما يضمن سرعة التحويل بين المنشآت الصحية عند الحاجة، وتوفير التدخلات الطبية العاجلة وفقًا لحالة كل مريض.

كما يشمل التنسيق المتواصل أسرة الرعاية المركزة على رقم  137،  إلى جانب التنسيق مع مرفق الإسعاف للتعامل مع حالات الحوادث ونقل المصابين على مدار الساعة، بما يدعم سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

ترشيحاتنا

الفنانة سينتيا خليفة

هل تستعد لإعلان خطوبتها؟.. سينتيا خليفة تثير التساؤلات بخاتم لافت وإطلالة جريئة في الجونة

مهرجان بردية السينمائي يعلن عن جوائزه ويكرم محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة

مهرجان بردية السينمائي يعلن عن جوائزه ويكرم محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة

النمساوي «روز» لماركوس شلاينزر يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية في مهرجان الجونة السينمائي

النمساوي «روز» يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية بمهرجان الجونة السينمائي

بالصور

بفستان أسود .. نجلاء بدر بإطلالة جريئة في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

أسعار فورد فوكس موديل 2014 المستعملة في مصر

فورد فوكس موديل 2014
فورد فوكس موديل 2014
فورد فوكس موديل 2014

بإطلالة أنثوية .. كارولين عزمي بفستان فضي ميتال في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان بالأبيض والذهبي.. بسمة بإطلالة ساحرة في فاعليات مهرجان الجونة

بسمة
بسمة
بسمة

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد