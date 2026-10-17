بني سويف.. تحرير 533 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق خلال حملات رقابية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف،تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات، التي تم توجيهها خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري ،عن تحرير 533 محضرًا، تضمنت 260 مخالفة للمخابز البلدية، و 121 121 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 37 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، 4 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 42 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و33 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و36 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

