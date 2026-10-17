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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تشارك بملتقى الأنشطة الطلابية: رؤية تكاملية وجيل جديد

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، مشاركة الجامعة في فعاليات الملتقى التنسيقي للأنشطة الطلابية، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «نحو رؤية تكاملية وجيل جديد من البرامج والأنشطة الجامعية»، بمشاركة ممثلي الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، ومديري رعاية الطلاب ومسؤولي الأنشطة الطلابية، وذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،و الكابتن محمد فاروق، المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، ان هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة الأنشطة الطلابية وتعزيز وعي الطلاب وتنمية قدراتهم، حيث تسعى الجامعة إلى دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته الفكرية والاجتماعية والقيادية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والعمل الجماعي والمشاركة الإيجابية في المجتمع، لافتا إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الأنشطة الطلابية، والعمل على تطوير البرامج والمبادرات بما يتناسب مع اهتمامات الطلاب واحتياجاتهم، ويسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواكبة المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية.

واشار الدكتور حماده محمد إلى ان الملتقى تناول سبل تطوير الأنشطة الجامعية، وتنمية الوعي لدى الشباب، واكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية، وتعزيز دور المؤسسات الجامعية في إعداد كوادر شبابية قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

واضاف الكابتن محمد فارق انه قد شارك في فعاليات الملتقى ممثلو الجامعة من إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لرعاية الشباب لدعم الأنشطة والبرامج الطلابية وتحقيق أهداف الجامعة في بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز وخدمة المجتمع.

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