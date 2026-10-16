قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكركم والثوم الأبرز.. 7 مكونات للتخلص من جرثومة المعدة طبيعيا
الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية
50 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بالقاهرة
فتح التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه
العمل: 2541 فرصة في 16 محافظة.. اعرف شروط التوظيف
التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع أرمينيا يدعم تطوير الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة
رئيس وزراء قطر : الدوحة تسعى لتقديم حلول متكاملة لـ الطاقة في لبنان
فرص عمل لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
بحوث الأرز: ارتفاع الأسعار مؤقت.. و25% من المحصول بحوزة المزارعين
الدفاع الروسية: مقتل 9055 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي
يلتقي جوزيف عون.. رئيس وزراء قطر يصل قصر بعبدا بلبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التحفظ على أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك في بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة وقراها، أسفرت عن ضبط وإعدام إجمالي 412 كجم و592 لترًا من المواد الغذائية المخالفة، وتحرير 151 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، والتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال عدد من المنشآت الغذائية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية المتداولة للمواطنين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية، وبمشاركة فريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 أكتوبر الجاري، ضمن خطة تكثيف التفتيش على المنشآت الغذائية والتحقق من استيفائها الاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي.

حيث أسفرت الحملات عن المرور على 183 منشأة غذائية بمختلف مراكز المحافظة، وتحرير 151 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، شملت مخالفات الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب التوصية بوقف نشاط 16 منشأة غذائية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ووجود خطر على الصحة العامة.

وفيما يتعلق بنتائج التفتيش على السلع الغذائية، تمكنت الحملات من ضبط 83 كجم و580 لترًا من المواد الغذائية المخالفة، شملت لبن فرز يحتوي على حشرات وشوائب، وزيوتًا ومنتجات ألبان وحلويات ومنتجات لحوم منتهية الصلاحية. كما جرى إعدام 329 كجم و12 لترًا من الأغذية، شملت منتجات اللحوم والدواجن والألبان والحلويات، لظهور علامات الفساد والتلف عليها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار استكمال الإجراءات الرقابية، سحبت الفرق المختصة 14 عينة من المواد الغذائية، وأرسلتها إلى المعمل المشترك لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات الصحية
 

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الإيجار القديم

نظر دعاوى طعون 1700 متضرر ضد تعديلات الإيجار القديم.. في هذا الموعد

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

التحفظ على أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك في بني سويف

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

المسابقة بشرم الشيخ

بمشاركة 650 رياضيًا من 42 دولة.. شرم الشيخ تنطلق إلى العالمية عبر بطولة «آيرون مان» للترايثلون

بالصور

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد