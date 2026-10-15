محافظ بني سويف يتفقد رفع كفاءة النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، أعمال رفع كفاءة النصب التذكاري لشهداء المحافظة بحديقة الشلال، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة والتجميل، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للموقع الذي يمثل رمزًا وطنيًا لتخليد تضحيات شهداء الوطن.

واطمأن محافظ بني سويف على الانتهاء من أعمال جلي الرخام وترميم النصب التذكاري، والتي تم تنفيذها من خلال التنسيق مع مكتب المستشار العسكري بالمحافظة، في إطار التعاون للحفاظ على هذا الموقع الوطني وإظهاره بالمظهر اللائق بمكانته.

ووجّه محافظ بني سويف بمزيد من التنسيق والاهتمام بأعمال الزراعة والمساحات الخضراء داخل الموقع، بما يحقق التناسق بين مكونات المكان ويحافظ على طابعه الحضاري، كما وجّه بدراسة مقترحات تطوير الموقع وإضافة جداريات تتناسب مع طبيعة المكان ومكانته الوطنية، مع الحفاظ على هيبته ورمزيته التاريخية باعتباره نصبًا تذكاريًا يُخلد أسماء الشهداء وتضحياتهم.

وتأتي أعمال رفع الكفاءة في إطار الحفاظ على النصب التذكاري ومحيطه، خاصة أنه يمثل موقعًا رئيسيًا لإحياء المناسبات الوطنية والقومية بالمحافظة، وشهد العديد من مراسم وضع أكاليل الزهور وإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وغيرها من المناسبات التي تستحضر بطولات أبناء الوطن وتضحياتهم.

ويُعد النصب التذكاري لشهداء بني سويف أحد المعالم الوطنية بالمحافظة، وافتُتح رسميًا في 15 مارس 2022، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة. ونُقل من موقعه القديم أسفل كوبري المديرية إلى موقعه الحالي عند المدخل الشمالي للمدينة ضمن مشروع تطوير حديقة الشلال، ويضم جدارية تحمل أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة، ويُخصص لإقامة المراسم الوطنية ووضع أكاليل الزهور في المناسبات القومية.

رافق المحافظ خلال الجولة أحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد بكري، رئيس مدينة بني سويف، ومي علي، عضو المكتب الفني، وعدد من التنفيذيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.