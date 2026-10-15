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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتعميم فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء بالمدارس

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميم وتوسيع نطاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، بما يسهم في نشر الوعي بأهمية العصا البيضاء ودورها في دعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والتعريف بحقهم في الحركة بحرية وأمان، وذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي أُقيمت بمدرسة النور للمكفوفين بمقر جمعية النور والأمل بشرق النيل.

جاءت الفعالية التي نظمتها المحافظة من خلال إدارة شؤون ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي"، التي تحظى برعاية السيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار تفعيل مبادرة "بني سويف محافظة صديقة للإعاقة"، الهادفة إلى تيسير حصول الأشخاص ذوي الهمم على الخدمات وتعزيز دمجهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الأستاذ سيد سعد، مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، والأستاذة هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد صلاح، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام بالمديرية، والدكتور هيثم ناجي، رئيس مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف، والأستاذ تميم الحسيني، مدير إدارة التربية الخاصة، والأستاذة ماجدة القماش، رئيس جمعية النور والأمل.

وشهدت الاحتفالية تنظيم طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين مسيرة رمزية بالعصا البيضاء داخل فناء المدرسة، ساروا خلالها باستخدام العصا التي تمثل وسيلة مهمة لمساعدتهم على اكتشاف العوائق المحيطة بهم أثناء الحركة، وتمنحهم مساحة أكبر من الاستقلالية والحرية في التنقل، فضلًا عن كونها رمزًا لحق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الحركة بأمان والاعتماد على أنفسهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأكد المحافظ أهمية استثمار هذه المناسبة في نشر الوعي بين الطلاب وتعريفهم بدلالات العصا البيضاء ودورها في حياة المكفوفين، بما يدعم فهم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية واحترام استقلاليتهم وحقهم في التنقل والمشاركة في المجتمع، موجّهًا مديرية التربية والتعليم بتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية بالمناسبة وتعميمها على المدارس، لتصل رسالتها إلى أكبر عدد من الطلاب.

ومن جانبه، أكد الأستاذ محمد صلاح، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فور انتهاء زيارة المحافظ، عقد لقاءً مباشرًا مع مديري التعليم العام والتربية الخاصة بالمديرية، لبحث آليات تنفيذ توجيهات المحافظ، مشيرًا إلى التوجيه لمديري الإدارات التعليمية ببدء التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد.

وأوضح وكيل المديرية أن برنامج التوعية سيتضمن تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للتعريف باليوم العالمي للعصا البيضاء وأهميته، وتنظيم ندوات توعوية بالمدارس، إلى جانب تنظيم مسابقات طلابية لاختيار أفضل كلمة توعوية، وأفضل ندوة مدرسية، وأفضل عمل فني أو نشاط في الصحافة المدرسية، فضلًا عن إتاحة المجال لمختلف الأنشطة والأفكار التي تسهم في تحقيق أهداف التوعية بالمناسبة.

وأضاف أن هذه الفعاليات تستهدف تعريف الطلاب بأهمية العصا البيضاء ودورها في مساعدة المكفوفين على الحركة باستقلالية وأمان، وتنمية الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وترسيخ أساليب التعامل الإيجابي معهم، بما يعزز قيم الاحترام والتقبل والدمج داخل المجتمع المدرسي.

ومن ناحيته، أوضح الأستاذ سيد سعد، مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، أن الاحتفالية تأتي في إطار التعاون بين المحافظة ومديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وجمعية النور والأمل لنشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريف المجتمع بحقوقهم واحتياجاتهم، مشيرًا إلى أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يوافق 15 أكتوبر من كل عام، ويمثل مناسبة للتأكيد على أن العصا البيضاء ليست مجرد أداة للمساعدة على الحركة، بل رمز للاستقلالية وحرية التنقل، ووسيلة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على اكتشاف العوائق المحيطة بهم، بما يعزز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم والمشاركة في مختلف مناحي الحياة.

بني سويف محافظ بني سويف العصا

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