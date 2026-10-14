نائب محافظ بني سويف يتفقد الاختبارات القبلية للمتقدمين لبرنامج إعداد قيادات الصفين الثاني والثالث

تفقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاختبارات القبلية للمتقدمين للالتحاق ببرنامج إعداد القيادات والكوادر التنفيذية من الصفين الثاني والثالث، والتي تستهدف تقييم قدرات المتقدمين وتحديد احتياجاتهم التدريبية، تمهيدًا لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتحمل المسؤولية والارتقاء بمنظومة العمل التنفيذي.

جاء ذلك بقاعات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بحضور محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد مرسي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتورة هند أحمد، منسق برنامج إعداد القيادات والكوادر التنفيذية، وعامر نصر، مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة.

وخلال جولته، تابع نائب المحافظ جانبًا من الاختبارات المخصصة للمتقدمين من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والقروية والمديريات والهيئات التابعة، واطمأن على انتظام سير الإجراءات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الموضوعية في تقييم المتقدمين، بما يضمن الدقة والحيادية في تحديد قدراتهم ومدى استعدادهم للاستفادة من البرنامج التدريبي.

وتأتي الاختبارات القبلية باعتبارها خطوة مهمة في تحديد مستوى المتقدمين واحتياجاتهم الفعلية، بما يساعد على توجيه التدريب نحو تنمية المهارات المطلوبة، وربط المحتوى التدريبي بالتحديات العملية التي تواجه العاملين في مواقعهم المختلفة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هند أحمد، منسق برنامج إعداد القيادات والكوادر التنفيذية، أن الاختبارات القبلية تمثل مرحلة أساسية للتعرف على قدرات المتقدمين وتحديد أولويات التطوير لديهم، بما يسهم في بناء برامج تدريبية أكثر ارتباطًا باحتياجات العمل الفعلية.

وقالت إن البرنامج يستهدف تنمية المهارات القيادية والإدارية والعملية للعاملين، وإكسابهم الأدوات اللازمة للتعامل مع المواقف المختلفة، ودعم قدرتهم على اتخاذ القرار والعمل بكفاءة، مع الاهتمام بمحاور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة والتشريعات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والتعامل مع الأزمات.

وأضافت أن الهدف لا يقتصر على تقديم محتوى تدريبي، وإنما يمتد إلى إعداد كوادر تستطيع توظيف ما تكتسبه من معارف ومهارات في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في السياق نفسه، أوضح أحمد مرسي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الاختبارات تُعقد على مدار ثلاثة أيام، اعتبارًا من الاثنين الماضي وحتى الأربعاء، وتشمل عددًا من المحاور المرتبطة بمتطلبات العمل التنفيذي، فيما تستهدف البرامج التدريبية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير قدرات المرشحين ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.

في سياق متصل، تفقد نائب المحافظ البرنامج التدريبي المخصص لرفع كفاءة العاملين بإدارات المخازن والمخزون السلعي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وتبادل الحوار مع المتدربين حول الموضوعات التي يتناولها التدريب ومدى ارتباطها بمهام عملهم اليومية.

وتناول الحوار أهمية تطوير الإجراءات المنظمة لإدارة المخازن، وإحكام الرقابة على الأصناف والموجودات، ورفع كفاءة عمليات التخزين والصرف والجرد، بما يساعد على ضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات وحسن إدارة الموارد المتاحة.

وأكد نائب المحافظ أهمية أن ينعكس التدريب بصورة عملية على أداء العاملين، من خلال الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وتطبيق الإجراءات السليمة في إدارة المخزون، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويرفع مستوى الانضباط في منظومة العمل الإداري.

وتأتي هذه البرامج في إطار الاهتمام بتطوير العنصر البشري داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، سواء من خلال إعداد كوادر قيادية قادرة على تحمل المسئولية مستقبلًا، أو رفع كفاءة العاملين في التخصصات الإدارية والفنية، بما يحقق التكامل بين تنمية المهارات وتحسين الأداء الفعلي داخل مختلف وحدات العمل.