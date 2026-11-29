كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة بشأن احتمالية عودة السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، مؤكدًا وجود تواصل بالفعل مع المدرب السابق، لكنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة المفاوضات الرسمية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي البارزين تواصل مع كولر وأبلغه برغبة قوية في عودته، مشيرًا إلى وجود تيار داخل المجلس يدعم هذا الاتجاه.

وأوضح أن ملف كرة القدم داخل الأهلي يتولاه الثلاثي محمود الخطيب وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، باعتبارهم المفوضين بإدارة شؤون الكرة، حيث يتفق الثلاثي على القرارات قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

وأضاف شوبير أن خالد مرتجي ومحمد الدماطي وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة من أبرز المتحمسين لعودة كولر إلى القلعة الحمراء.

وأكد أن المدرب السويسري متحمس للغاية لفكرة العودة إلى الأهلي، وسعيد بالتواصل الذي حدث معه، لافتًا إلى أن عودته قد تحسم الجدل بشأن مستقبل سامي قمصان، خاصة أن الأخير سبق له العمل ضمن جهاز كولر، ومن الممكن أن يوافق السويسري على استمراره معه بدور فني أكبر.

وتطرق شوبير إلى احتمالية عودة ميشيل يانكون للعمل مدربًا لحراس المرمى، إلى جانب إمكانية استعانة كولر باثنين أو ثلاثة عناصر أجنبية جديدة ضمن جهازه المعاون.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كولر ينتظر تواصلًا رسميًا من إدارة الأهلي، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك مشكلة من جانب ناديه الحالي زيورخ السويسري حال تحرك الأهلي بشكل رسمي للتعاقد معه.