أكد الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف من أدق وأخطر المنعطفات في تاريخها، مشدداً على أن ممارسات وسياسات إسرائيل تمثل أصل المشكلة، وأن استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته لن يجلب السلام والأمن للمنطقة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام خلال إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية.

وقال فهمي، إن الشعب الفلسطيني لا يزال ينتظر أن ينال أبسط حقوقه، وفي مقدمتها العيش بحرية على أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الحرب في قطاع غزة خلفت دماراً هائلاً وعشرات الآلاف من الضحايا والجرحى، وتركت مأساة إنسانية لا يمكن اختزالها في الأرقام والإحصاءات، في ظل عائلات فقدت أبناءها، وأطفال فقدوا أسرهم وبيوتهم ومدارسهم، وجرحى ينتظرون العلاج ومرضى يواجهون ظروفاً بالغة الصعوبة.

الدولة الفلسطينية ليست شعارا

وأضاف أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عما تشهده الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من اعتداءات وانتهاكات متواصلة وتوسع استيطاني وتهجير قسري ومحاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض تستهدف تغيير الهوية والطابع.

وشدد الأمين العام على أن تجميد الأزمات والصراعات دون التوصل إلى تسوية يمثل طريقاً محفوفاً بالمخاطر، مؤكداً أن أحداث السنوات الأخيرة أثبتت أن بقاء الأزمات دون حل لا يعالج أصل المشكلة.

وأوضح أن إسرائيل تتصور أن القتل الممنهج والانتهاكات اليومية ضد المدنيين الفلسطينيين، وفرض الاستيطان والضم والتهجير وتغيير وضعية القدس، ستقود إلى استدامة الاحتلال وتجلب السلام والأمن، واصفاً ذلك بأنه محض وهم.

وأكد فهمي ضرورة استمرار صحوة الضمير الإنساني العالمي، وتقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني، والعمل على تخفيف معاناته وتوفير المساعدات اللازمة وضمان وصولها إلى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية.

واختتم بالتأكيد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وتنفيذ حل الدولتين يجب أن يتحولا إلى واقع عملي، وليس مجرد شعار أو مطلب معلن.