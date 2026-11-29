أكد الدكتور بهاء بدر، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للأعمال البحرية والتجارة ووكيل الخط الملاحي EVERGREEN في مصر، أن استئناف سفن الخط الملاحي عبورها من قناة السويس يمثل خطوة محورية في استراتيجية عمل الخط خلال المرحلة الحالية.

وأشاد بدر، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، بالجهود التي تبذلها إدارة الهيئة لتطوير الخدمات الملاحية واللوجستية، والحفاظ على ريادة قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية وأكثرها أماناً لربط الشرق بالغرب.

وأشار وكيل الخط الملاحي EVERGREEN في مصر إلى أن عمليات عبور السفن التابعة للخط عبر قناة السويس أثبتت كفاءة ومرونة عالية في حركة الملاحة، مؤكداً أهمية استئناف العبور في دعم استراتيجية الخط وتلبية احتياجات عملائه حول العالم.

وكشف بدر عن وجود تنسيق مكثف مع الإدارة العليا للخط الملاحي لوضع جدول زمني يستهدف الدفع بمزيد من السفن والخدمات الملاحية المنتظمة للعبور من قناة السويس خلال المرحلة المقبلة.

جاء اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي EVERGREEN، ومناقشة آليات زيادة معدلات عبور سفن الخط وعودتها للعمل بكامل طاقتها عبر القناة.