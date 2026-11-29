تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 29-11-2026، بمنتصف التعاملات في البنوك.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 29 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه بنك فيصل 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه بنك إتش إس بي سي 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 54.56 جنيه للشراء و54.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار البنك الأهلي الكويتي 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار البنك العربي الأفريقي الدولي 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 54.52 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المصري الخليجي 54.52 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 54.51 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك العقاري المصري العربي 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.