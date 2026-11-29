أكد اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن المملكة العربية السعودية تمتلك القدرات العسكرية اللازمة للدفاع عن نفسها، مشدداً على أنها لا تعاني أي نقص في الصواريخ الاعتراضية، وذلك في ظل التطورات العسكرية والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال المالكي، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن السعودية لديها القدرة على حماية أراضيها والتصدي للتهديدات، مؤكداً استمرار عمليات التحالف العسكرية التي تستهدف منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف المتحدث باسم التحالف أن العمليات الجارية تستهدف أيضاً تفكيك وتدمير الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن التحالف سيواصل الضغط العسكري على جماعة الحوثيين لتحقيق أهدافه.

وفيما يتعلق بالتطورات في جنوب اليمن، شدّد المالكي على أن مدينة عدن تمثل «خطاً أحمر»، مؤكداً أن التحالف سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايتها والحفاظ على أمنها.

وجدّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية التأكيد على استمرار دعم الحكومة اليمنية ومساندتها لتحقيق أهدافها، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية في اليمن.