أطلقت الصين منصة جديدة للذكاء الاصطناعي تحمل اسم "زد إتش يو. جي إي" بهدف تطوير الأبحاث العلمية المتعلقة بنظام الأرض وتعزيز قدرات الباحثين على تحليل البيانات وفهم الظواهر الطبيعية والمناخية، وذلك خلال فعاليات ندوة "شيونجان الدولية للذكاء الاصطناعي في الأرصاد الجوية 2026".

وذكرت شبكة تلفزيون بريكس الدولية اليوم /الأحد/ أن المنصة تستهدف دعم عدد من المجالات البحثية من بينها دراسة الآليات والظواهر العلمية وتطوير أساليب التنبؤ وإجراء عمليات المحاكاة، فضلا عن تحسين النماذج البحثية القائمة.

وأضافت أن المنصة تضم حاليا نحو 10 بيتابايت من البيانات العلمية العامة، إلى جانب بيتابايت واحد من البيانات التي حصلت المنصة على تصريح باستخدامها من الإدارة الصينية للأرصاد الجوية ونحو مليوني منشور علمي، وأكثر من 5 آلاف أداة برمجية، مع استمرار العمل على دمج المزيد من بيانات الإدارة.

وتتيح المنصة للباحثين إدخال أهدافهم البحثية باستخدام اللغة الطبيعية، لتتولى تنفيذ سلسلة متكاملة من المهام تشمل البحث في الأدبيات والدراسات العلمية، والوصول إلى قواعد البيانات والنماذج، وتطوير المناهج البحثية، وكتابة الأكواد البرمجية، وإجراء التجارب وتحليل نتائجها، مع إمكانية تعديل مسار العمل وفقا للملاحظات والتغذية الراجعة.

وجرى تطوير المنصة تحت إشراف الإدارة الصينية للأرصاد الجوية والمختبر الصيني للذكاء الاصطناعي في شنجهاي، وتعتمد في بنيتها على منصة الحوسبة السحابية للبيانات الضخمة في مجال الأرصاد الجوية، إلى جانب وكيل بحثي ذكي يجمع بين البيانات والمعارف المتخصصة في علوم الغلاف الجوي.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار توجه الصين نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي، وتطوير أدوات تحليل البيانات والنمذجة والتنبؤ بالظواهر المرتبطة بنظام الأرض والمناخ.