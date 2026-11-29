هنّأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللاعب سيف عيسى، والأجهزة المعاونة له، والاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، بمناسبة فوز اللاعب بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى العالمية النهائية G10.

وأكد الوزير أهمية الميدالية الفضية التي حققها البطل المصري، موضحًا أنها من أهم البطولات بعد بطولة العالم، لما تمنحه من أكبر عدد من النقاط المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، إذ أضافت للاعب 60 نقطة في التصنيف الأولمبي.

ويُعد هذا الإنجاز غير مسبوق للتايكوندو المصري، حيث نجح أبطال منتخبنا القومي من إحراز ميداليات في بطولات الجائزة الكبرى الأربع خلال عام واحد، وهو ما لم يتحقق من قبل.