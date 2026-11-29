تحدث الفنان أحمد السعدني عن إمكانية عودة السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي مجددًا، مستشهدًا بتجربة البرتغالي مانويل جوزيه، الذي عاد لتدريب الفريق بعد رحيله في وقت سابق.

وقال أحمد السعدني: «لما غلطنا ومشينا جوزيه رجعناه تاني، مفيهاش أي حاجة لو حاولنا مع كولر».

وأضاف معبرًا عن وجهة نظره بشأن موقف المدرب السويسري: «أنا لو مكانه مستحيل أرجع بعد ما اتزقلت بالأزايز، والإدارة عملت كل حاجة عشان تخليني أفشل».

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تدرس حاليًا عددًا من الأسماء الأجنبية لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

عودة “كولر”

وأوضح “فايق”، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يدرس 5 مدربين من جنسيات مختلفة، تشمل البرتغالية والإيطالية والألمانية والصربية والهولندية، مشيرًا إلى أن السويسري مارسيل كولر يتواجد ضمن قائمة المرشحين لتولي المسؤولية الفنية.