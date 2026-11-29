كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تدرس حاليًا عددًا من الأسماء الأجنبية لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

عودة “كولر”

وأوضح “فايق”، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يدرس 5 مدربين من جنسيات مختلفة، تشمل البرتغالية والإيطالية والألمانية والصربية والهولندية، مشيرًا إلى أن السويسري مارسيل كولر يتواجد ضمن قائمة المرشحين لتولي المسؤولية الفنية.

وأكد أن “كولر” لا يمتلك أفضلية على باقي الأسماء المطروحة حتى الآن، في ظل استمرار دراسة جميع الخيارات المتاحة من جانب إدارة الأهلي قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف أن “كولر” يرحب بفكرة العودة إلى تدريب الأهلي، لافتًا إلى أن أزمة التعامل مع نادي زيورخ السويسري يمكن حلها حال استقرار إدارة النادي على التعاقد معه.

وأشار إبراهيم فايق إلى أن الأهلي حدد فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد، والإعلان عن الاسم الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.