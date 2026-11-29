أكد الإعلامي هاني حتحوت أن لاعبي الزمالك نجحوا في كسب احترام الجماهير بعد موقفهم من أزمة المستحقات المالية المتأخرة، مشيدًا بالأداء الذي قدّمه الفريق في أول مباراة عقب البيان الذي أصدره اللاعبون، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، ومطالبًا مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بالتحرك لإيجاد حلول للأزمة وصرف مستحقات اللاعبين.

الزمالك

وأوضح حتحوت، خلال تقديمه برنامج «مودرن سبورتس»، أن بيان لاعبي الزمالك الذي صدر يوم الثلاثاء، وتجاوز 1800 كلمة، كشف عن وجود حالة من الاستياء داخل الفريق بسبب ما وصفه اللاعبون بالتفرقة في التعامل بين اللاعبين المصريين والأجانب، فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية.

وأشار إلى أن اللاعبين المصريين أكدوا في بيانهم أنهم يتلقون مطالبات بالصبر في ظل عدم توافر حلول مالية لدى الإدارة، بينما يحصل اللاعبون الأجانب على مستحقاتهم خوفًا من فسخ عقودهم والرحيل عن النادي، لافتًا إلى أن رئيس الزمالك حسين لبيب سبق أن تحدث إعلاميًا عن عدم امتلاك الإدارة حلولًا للأزمة المالية.

وأضاف أن اللاعبين اشتكوا من تأثير الأزمة على حياتهم الشخصية وظروف عملهم، في ظل عدم حصولهم على مستحقات الموسم الماضي، ومكافآت الموسم الحالي، إلى جانب مقدمات العقود التي تبلغ نسبتها 25%، وتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 63 مليون جنيه، وفقًا لما ذكره حتحوت.

وتابع أن البيان تضمن شكاوى أخرى تتعلق بظروف التدريب وعدم توافر بعض الأدوات والإمكانات اللازمة، فضلًا عن اضطرار بعض اللاعبين إلى بيع سياراتهم لمواجهة التزاماتهم المالية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لن يتخلوا عن مسؤوليتهم تجاه النادي والجماهير.

هاني حتحوت يشيد بأداء لاعبي الزمالك

وأشاد حتحوت برد فعل لاعبي الزمالك داخل الملعب في أول مباراة عقب صدور البيان، مؤكدًا أنهم أثبتوا تمسكهم بمسؤوليتهم، وقدموا أداءً قويًا اتسم بالشراسة والروح القتالية، سواء في فترات الضغط أو بناء الهجمات، قبل أن ينجحوا في تحقيق الفوز.

وأوضح أن المباراة كانت اختبارًا مهمًا للاعبين بعد إعلان مطالبهم، مشيرًا إلى أنهم وجهوا رسالة واضحة بأن أزمتهم المالية لن تمنعهم من أداء واجبهم داخل الملعب، وأن تركيزهم لا يزال منصبًا على المنافسة وتحقيق النتائج.

وقارن حتحوت بين موقف لاعبي الزمالك الحاليين وما شهده النادي خلال فترات سابقة، وتحديدًا بين عامي 2005 و2008، عندما عانى اللاعبون أيضًا من تأخر المستحقات، لكن الأداء داخل الملعب كان محل انتقاد من الجماهير آنذاك.

وأكد أن الفارق حاليًا يتمثل في استمرار لاعبي الزمالك في المنافسة على البطولات، بعدما توج الفريق بلقب الدوري في الموسم الماضي، إلى جانب تصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، وتقديم مستويات جيدة رغم الأزمات التي تحيط بالنادي.

رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك

وشدد حتحوت على أن لاعبي الزمالك فرضوا احترام موقفهم على الجميع، سواء من جماهير النادي أو محبيه أو حتى المنافسين، بعدما أثبتوا داخل الملعب أنهم لم يتخلوا عن مسؤولياتهم رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك، مطالبًا إياه بالبحث عن حلول عاجلة للأزمة المالية وصرف مستحقات اللاعبين، مؤكدًا أن مطالبهم لا تتعلق بالتخلي عن واجباتهم، وإنما بالحصول على حقوقهم مقابل استمرارهم في أداء دورهم داخل الفريق.