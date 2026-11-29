تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الأحد، احتفالية بمقرها في القاهرة، إحياءً لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور ومشاركة نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، وعدد من المندوبين الدائمين والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات العربية والدولية، إلى جانب شخصيات عامة.

وتتضمن الاحتفالية عدداً من الفعاليات، في مقدمتها كلمات سياسية وتضامنية يلقيها ممثلو جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية ودولة فلسطين والأمم المتحدة والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتجديد التأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه الوطنية المشروعة.

ومن المتوقع أن تعكس كلمات الأمين العام لجامعة الدول العربية والمشاركين موقف الجامعة الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

اليوم الدولي للتضامن مع الفلسطينيين

وتشهد الاحتفالية عرض فيلم وثائقي قصير أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة، يوثق ما تعرض له الشعب الفلسطيني على مدار عقود من تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

كما يسلط الفيلم الضوء على دور المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في مختلف أنحاء العالم، وتقديراً لمواقفهم المنحازة لقيم العدالة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان.

وتتضمن الفعالية كذلك تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي أسهمت بجهودها في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده والتضامن معه، تقديراً لدورها في التخفيف من معاناته جراء انتهاكات الاحتلال وممارساته المخالفة للأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.

وعلى هامش الاحتفالية، يقام معرض للوحات الفنية التي تتناول القضية الفلسطينية، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وتقام الاحتفالية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.