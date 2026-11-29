أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بوعي المواطنين من أبناء المحافظة وإقبالهم على تقنين أوضاعهم قانوناً بملف أراضي أملاك الدولة ، بما أسهم في تصدر محافظة الشرقية المركز الأول على مستوى المحافظات في معدل الأداء بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بنسبة بلغت 35.48% وفقاً لتقرير موقف طلبات التقنين الواردة بجهات الولاية على المنظومة حتى أمس.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتماماً كبيراً لصون حقوقها واسترداد حقوق المواطنين ، لافتاً إلى حرص الأجهزة التنفيذية على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مبدأ الشفافية، مؤكداً استمرار الجهود المبذولة لإنفاذ القانون واسترداد حقوق الدولة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد للدخول تحت مظلة القانون.

من جانبه أوضح محمد العوضي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بمحافظة الشرقية بلغ 1538 طلباً، وذلك منذ إطلاق المنصة في يناير الماضي 2026 وحتى تاريخه، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار مدير عام إدارة الأملاك إلى أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطوراً ملحوظاً من خلال الاعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولاً بأول دون الحاجة للتردد على الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات التقديم، فضلاً عن اختصار زمن مراحل التقنين مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مشيراً إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصاً على سرعة إنجاز هذا الملف، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات.

كما أضاف مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيداً لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة كثفت حملات التوعية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتعريف وتوعية المواطنين بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، وآليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية لأملاك الدولة٫ تجنباً للمساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع استمرار أعمال الموجة 30 بكل حزم لإزالة أي تعديات في مهدها.