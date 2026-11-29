أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الصلاة على النبي محمد ﷺ تجوز بأي صيغة، ما دامت تشتمل على لفظ الصلاة عليه، أو بقول «صلِّ اللهم على النبي»، حتى وإن لم تكن الصيغة واردة بعينها، مشيرا إلى أن الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغ الصلاة على النبي ﷺ.

وقال الدكتور علي جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا بمعرفة صيغة الصلاة على رسول الله ﷺ، فسألوه عن كيفية الصلاة عليه بعدما عرفوا صيغة السلام، فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟».

وأضاف أن النبي ﷺ أجابهم بقوله: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، وهو الحديث الذي رواه البخاري، وتُعرف هذه الصيغة بالصلاة الإبراهيمية.

ترك الصلاة على النبي عند ذكره علامة على البخل

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن المسلم ينبغي ألا يعرض عن الصلاة على النبي ﷺ أو يتركها، لما يترتب على ذلك من شر، مؤكدا أن الإعراض عن الصلاة عليه عند ذكره علامة على البخل والشح.

واستشهد الدكتور علي جمعة بقول النبي ﷺ: «كفى به شُحًّا أن أُذكر عنده ثم لا يصلي عليَّ»، وهو ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة، كما استشهد بحديث: «البخيل من ذُكرت عنده ولم يُصلِّ عليَّ»، الذي أخرجه الحاكم، وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى شدة الوعيد الوارد في حق من يسمع ذكر النبي ﷺ ولا يصلي عليه، مستشهدا بحديث كعب بن عجرة، أن النبي ﷺ قال: «احضروا المنبر»، فحضر الصحابة، فلما ارتقى درجة قال: «آمين»، ولما ارتقى الدرجة الثانية قال: «آمين»، ولما ارتقى الدرجة الثالثة قال: «آمين».

وأضاف أن الصحابة لما نزل النبي ﷺ من المنبر سألوه عن الأمر، فقال لهم إنه سمع جبريل عليه السلام يدعو، ويؤمن النبي ﷺ على دعائه، موضحا أن جبريل قال عند الدرجة الأولى: «بُعدًا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له»، فقال النبي ﷺ: «آمين»، وعند الدرجة الثانية قال: «بُعدًا لمن ذُكرتَ عنده فلم يُصلِّ عليك»، فقال: «آمين»، وعند الدرجة الثالثة قال: «بُعدًا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة»، فقال: «آمين».

الصلاة على رسول الله مفتاح السعادة وكل خير

ولفت الدكتور علي جمعة إلى أن الحديث، الذي ورد في صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك، يكشف شدة الوعيد الوارد في هذه المسائل، إذ يدعو أمين السماء جبريل عليه السلام، ويؤمن على دعائه أمين الأرض سيدنا محمد ﷺ، ويكون الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله والخسران.

وأوضح أن الصلاة على رسول الله ﷺ مفتاح السعادة ومفتاح كل خير، داعيا المسلم الذي يبتغي السعادة إلى الإكثار من الصلاة عليه في أغلب أوقاته، لما فيها من نور وهداية ورحمة ورعاية.

واختتم الدكتور علي جمعة منشوره بالدعاء قائلا: «رزقنا الله والمسلمين كثرة الصلاة على الحبيب ﷺ، حتى نكون في كنفه في الدنيا والآخرة».

