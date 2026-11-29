أثار أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، الجدل بتصريحاته بشأن فرص الفريق الأبيض في المنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي، مؤكدًا صعوبة الجمع بين لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال «دويدار»، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، إن الزمالك لن يتمكن من المنافسة على البطولتين في الوقت نفسه، موضحًا أنه إذا نجح الفريق في التتويج بلقب الدوري المصري، فلن يستطيع حصد البطولة الإفريقية، والعكس صحيح، في إشارة إلى صعوبة المنافسة على الجبهتين في ظل الظروف الحالية.