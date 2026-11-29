تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وغريمه التقليدي إيفرتون، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، في ديربي ميرسيسايد الذي يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على إيفرتون، في مباراة يسعى خلالها الريدز إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة.

موقف ليفربول وإيفرتون في جدول الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول مواجهة اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز التاسع بعدما جمع 16 نقطة، وهو ما يمنح اللقاء أهمية كبيرة للفريقين في ظل رغبتهما في تحسين موقعيهما بالمسابقة.

ويأمل ليفربول في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبيه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مانشستر يونايتد برباعية مثيرة في الجولة الماضية، ليواصل حصد الانتصارات ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة ليفربول وإيفرتون

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