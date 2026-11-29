من المقرّر اجتماع المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال (الكابينت)، الأحد، لبحث خطوات لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قطاع غزة.

تشمل خطة ترامب، نشر قوة الاستقرار الدولية والسماح لنحو 4 آلاف فلسطيني بمغادرة القطاع للتتعلم وأخذ المهارات والتدريبات الجادة القاسية.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع مقرر في السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

توقعت أن يوافق الكابينت على سفر المرشحين للتدريب بعد حصولهم على موافقة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وعلى إدخال معدات ومواد لإنشاء قواعد للقوة متعددة الجنسيات وتنفيذ مشاريع إنسانية ومشاريع بنية تحتية في القطاع.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الكابينت سيناقش صيغة محدّثة لمشروع قرار يتعلق بالتفاهمات مع "مجلس السلام"، وأن ممثله في غزة نيكولاي ملادينوف يُتوقع أن يدلي، الاثنين، بتصريح بشأن التقدم في تنفيذ الخطة.

وقبيل الاجتماع المرتقب، قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، السبت، إن عجز "مجلس السلام" عن حمل إسرائيل على السماح للجنة التكنوقراط برئاسة علي شعث بدخول قطاع غزة يعكس، على حد تعبيره، "حالة ضعف مزرية".. وأشار إلى أن اللجنة موجودة في القاهرة منذ عدة أشهر.