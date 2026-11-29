أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، السبت، تشغيل طائرات الإنذار المبكر والمراقبة الجوية "أواكس" من مواقع انتشار متقدمة في ليتوانيا.

جاء ذلك، عقب ما وصف بـ"انتهاكات روسية" للمجال الجوي البولندي.

وقالت القيادة الجوية للحلف، في بيان، إن الطائرات المتخصصة تمكّن "الناتو" من رصد التهديدات من مسافات بعيدة، وتزويده بمعلومات فورية بشأنها، مؤكدة أن الانتشار المتقدم يعكس قدرة منظومة الدفاع الجوي للحلف على الانتشار السريع عند الحاجة.

كان نائب وزير الدفاع البولندي بافيل زاليفسكي أعلن، في 23 نوفمبر الجاري، أن "الناتو" سينشر طائرات للإنذار المبكر والمراقبة الجوية لمراقبة المناطق الشرقية من بولندا، عقب سقوط 3 صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في الحلف في بروكسل، لبحث التطورات الأمنية المتعلقة بانتهاكات المجال الجوي البولندي.

وتؤدي طائرات الإنذار المبكر والمراقبة الجوية دوراً في تعزيز قدرات الحلف على مراقبة المجال الجوي ورصد التهديدات ودعم عمليات القيادة والسيطرة الجوية.