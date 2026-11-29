كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة "نقل" محملة بمواد بترولية، لقيامه بالتوقف على أحد خطوط السكة الحديدية، مما تسبب في توقف حركة أحد القطارات بالسويس.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/11 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الجناين بالسويس بتوقف أحد القطارات أمام معبر غير معد لعبور السيارات بدائرة القسم، وذلك نتيجة توقف قائد سيارة نقل محملة بمواد بترولية على شريط السكة الحديدية المشـار إليها، لتـعذر إكمال السير بها، ونتج عن ذلك تأخر القطار المشـار إليه عن ميعاده المحدد.

وأضافت الداخلية أنه أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشـار إليه.

وأكدت الوزارة أنه تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.