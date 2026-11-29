حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على طمأنة جمهورها بشأن حالتها الصحية، بعد ظهورها مؤخرًا بإصابة واضحة في منطقة الرأس، وذلك عقب احتفالها بزفاف ابنتها فريدة، الأمر الذي أثار تساؤلات وقلق متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رانيا فريد شوقي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»: «أنا الحمد لله بخير و أفضل حالياً»، لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية، وتؤكد أنها بخير بعد الإصابة التي ظهرت بها مؤخرًا.

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي قد شاركت متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهرت خلالها وعلى وجهها علامات إصابة واضحة في منطقة الرأس، وهو ما لفت انتباه الجمهور وأثار حالة من التساؤلات حول تفاصيل ما تعرضت له.

واكتفت رانيا فريد شوقي بالتعليق على الصورة بعبارة: «الحمد لله قدر ولطف»، في رسالة حملت معاني الرضا والامتنان، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها الذين حرصوا على الدعاء لها بالشفاء والسلامة.

زفاف ابنة رانيا فريد شوقي

وعلى جانب آخر، احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي ومصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض بزفاف ابنتهما فريدة على عريسها وليد، في حفل مميز أقيم بقصر محمد علي، وسط حضور أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين، إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

وشهد حفل الزفاف أجواء احتفالية مميزة، حيث دخل العروسان إلى قاعة الاحتفال على أنغام الموسيقى، وسط أجواء من البهجة والسعادة، وتفاعل كبير من الحضور الذين شاركوا الأسرة فرحتها بهذه المناسبة السعيدة.

كما خطفت رانيا فريد شوقي الأنظار خلال الحفل، بعدما ظهرت عليها علامات التأثر الشديد أثناء الاحتفال بزفاف ابنتها، في لحظات إنسانية عكست مشاعر الأم وفرحتها بانتقال ابنتها إلى حياة جديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف، وسط تفاعل واسع من الجمهور، الذي حرص على تهنئة العروسين وتوجيه رسائل المحبة والتهنئة للفنانة رانيا فريد شوقي وأسرتها.

وبتصريحاتها الأخيرة، أنهت رانيا فريد شوقي حالة القلق التي انتابت جمهورها بعد ظهورها بالإصابة، مؤكدة أنها بخير وفي أفضل حال.