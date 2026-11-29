نشر موقع «صدى البلد» الإخباري خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: لازم غرامة تخطي السرعة توصل لـ 5000 جنيه بدلا من 100 و200 جنيه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية بأكملها في حالة حزن كبيرة بسبب حادث الطريق الدائري.وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم غرامة تخطي السرعة توصل لـ 5000 جنيه بدلا من 100 و 200 جنيه عشان نحمي الناس وأرواح المصريين ".

الشارع ملكهم.. أحمد موسى: سيارات النقل والتوكتوك والموتسيكلات والميكروباص رباعي خط النار

تساءل الإعلامي أحمد موسى، عن دور المجلس الأعلى للمرور في الحد من حوادث الطرق.وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي“ المذاع على قناة “صدى البلد”: ”رباعي خط النار هو سيارات النقل والتوكتوك والموتسيكلات والميكروباص ومحتاجين نضبط المنظومة كلها.

طه النعماني يفاجئ «الحصري الصغير» باقتراح مميز في «دولة التلاوة»: عايزين نعمل مصحف معلم بصوتك للأطفال

أشاد القارئ الشيخ طه النعماني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بأداء المتسابق عبد الرحمن أبو فايد، الملقب بـ«الحصري الصغير»، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، معربا عن إعجابه بموهبته وصوته في تلاوة القرآن الكريم.

جمال شعبان: طوابير التبرع بالدم كشفت معدن المصريين الأصيل بعد حادث الوراق

تقدم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، معربًا عن حزنه لما حدث، وداعيًا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.وأضاف جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رحاب إسماعيل، أن الحادث كشف معدن الشعب المصري الأصيل، الذي ظهر في مشاهد التكاتف والتضامن، خاصة من خلال اصطفاف المواطنين في طوابير للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

حرام شرعاً.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يُفاجئ الجميع على الهواء بشأن المخالفة المرورية

أكد الدكتور مصطفى عبد الكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ارتكاب المخالفات المرورية يُعد أمرًا محرمًا شرعًا، لما ينطوي عليه من مخالفة للقواعد المنظمة لحركة المرور، وما قد يترتب عليه من تعريض حياة المواطنين للخطر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

هل مصابو حادث الوراق في حاجة للتبرع بالدم.. الصحة تعلن أمرا عاجلا

وجه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، رسالة إلى المواطنين الذين توافدوا للتبرع بالدم لمساعدة مصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيدًا بروح التضامن والتكاتف التي أظهرها المصريون في مواجهة الحادث.

بيت ابنك بعد الجواز له خصوصية.. بدرية طلبة توجه رسالة للحموات

وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة للحموات، بخصوص احترام خصوصية زوجة الابن، وعدم الدخول إلى شقة الزوجين في أي وقت من غير استئذان، حتى لو الحماة معها مفتاح الشقة. وقالت بدرية طلبة، خلال برنامج "قعدة حموات"، "إن بعض الحموات شايفين إن من حقهم يدخلوا بيت ابنهم ويخرجوا في أي وقت، لمجرد إنه بيت ابنهم مش بيت حد غريب.

التضامن تتحرك لتسريع تعويض أسر ضحايا حادث الوراق.. فريق قانوني لمساعدة المتضررين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تكثيف جهودها لاستكمال إجراءات صرف التعويضات والمساعدات المالية لأسر ضحايا حادث الوراق والمصابين، مع العمل على إزالة العقبات الإدارية والقانونية التي قد تؤخر حصول المستحقين على حقوقهم.

خطة التعامل مع الحالات الحرجة.. توجيهات رئاسية بتقديم الرعاية الكاملة لمصابي حادث الوراق

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار جهود الوزارة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي حادث دائري الوراق، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتقديم أوجه الدعم الصحي والاجتماعي للمتضررين وأسر الضحايا.



السفير عاطف سالم: إسرائيل تتنكر للقوانين الدولية وتستخدم مزاعم تاريخية لتبرير احتلال الأراضي الفلسطينية

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، أن إسرائيل تتعامل مع القوانين الدولية والاتفاقيات الأممية باعتبارها أمورًا لا تلزمها، انطلاقًا من تصورها الأيديولوجي لنفسها باعتبارها «شعب الله المختار»، وهو ما يفسر تناقض مواقفها تجاه المؤسسات الدولية.