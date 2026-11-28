وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة للحموات، بخصوص احترام خصوصية زوجة الابن، وعدم الدخول إلى شقة الزوجين في أي وقت من غير استئذان، حتى لو الحماة معها مفتاح الشقة.

وقالت بدرية طلبة، خلال برنامج "قعدة حموات"، "إن بعض الحموات شايفين إن من حقهم يدخلوا بيت ابنهم ويخرجوا في أي وقت، لمجرد إنه بيت ابنهم مش بيت حد غريب.

وحكت بدرية طلبة موقفًا لإحدى الزوجات، قالت: "إنها كانت قاعدة في بيتها وفجأة سمعت صوت حركة بره، ولما فتحت الباب لقت حماتها قدامها، وجاية تستلف منها المقشة بعد ما المقشة بتاعتها اتكسرت، مؤكدة إن المشكلة مش في الطلب، لكن في الدخول المفاجئ من غير خبط على الباب أو استئذان".

وأضافت "أن الحماة ممكن تخبط على الباب أو ترن الجرس أو حتى تبعت تقول إنها جاية، لأن الدخول لازم يكون بطريقة مريحة، مش بشكل مفاجئ يخض الزوجة"، مؤكدة: "أنا ممكن أدافع عنك في كل حاجة، إلا إنك تلغي خصوصية مرات ابنك".

ووجهت بدرية طلبة رسالة للحموات، قائلة "إن بيت الابن طول ما مفيهوش زوجة، الأم حرة تدخل وتخرج زي ما تحب، لكن أول ما ابنها يتجوز، لازم تعرف إن البيت بقى له خصوصية ونظام، ومش معنى إن ابنها ساكن فيه إنها بقت صاحبة البيت أو مديرة أعماله".

وأكدت "أن وجود زوجة في البيت معناه إن فيه ست لازم نراعي مشاعرها وخصوصيتها، موضحة إن الحماة مش غريبة عن ابنها، لكنها غريبة عن خصوصية بيته، ومش من حقها تدخل أي مكان ابنها عايش فيه من غير استئذان".

وأشارت إلى إن علاقة الحماة بمرات ابنها هي اللي بترسم شكلها من أول يوم، فكل ما تحترمها وتحتويها، هتلاقي منها احترام وحب، وممكن تعتبرها أمها التانية، لكن لو فضلت تحسسها إن بيتها مش بيتها وإن الكلمة الأولى والأخيرة للحماة، فهي كده بتشعل حرب بينها وبين مرات ابنها، وممكن في النهاية تكون سبب في خراب بيت ابنها.

ودعت الحموات إلى ترك مفتاح شقة الابن والاهتمام بحياتهن الخاصة، والخروج والسفر وتجديد شكلهن.