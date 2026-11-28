أعلنت الشركة المصرية لـ الأتوبيس الترددي بدء تطبيق جدول مواعيد التشغيل الجديد لخطوط الأتوبيس الترددي اعتبارًا من اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، مع تحديد مواعيد أول وآخر رحلة من محطتي الإسكندرية الزراعي وصن كابيتال، إلى جانب أسعار التذاكر الفردية واشتراكات الطلاب وفقًا لعدد المحطات ومدة الاشتراك.

وتأتي التعديلات الجديدة استجابةً لمطالب الركاب، خاصةً سكان التجمعات السكنية الواقعة على مسار المرحلة الثانية من المشروع، الممتدة من محطة طريق السخنة حتى محطة صن كابيتال، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين انتظام الخدمة وتسهيل حركة المواطنين اليومية.

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ما مواعيد الأتوبيس الترددي الجديدة على الدائري 2026؟

أوضحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي أن جدول التشغيل الجديد يتضمن مواعيد محددة لبدء وانتهاء الرحلات من المحطات الرئيسية، مع مراعاة احتياجات الركاب خلال فترتي الصباح والمساء، وفي كلا الاتجاهين.

وتبدأ مواعيد التشغيل من محطة الإسكندرية الزراعي ومحطة صن كابيتال وفقًا للتفاصيل الآتية.

أولًا: مواعيد الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي

موعد قيام أول أتوبيس: الساعة 5:00 صباحًا.

موعد قيام آخر أتوبيس: الساعة 11:00 مساءً.

ثانيًا: مواعيد الأتوبيس الترددي من محطة صن كابيتال

موعد قيام أول أتوبيس: الساعة 5:00 صباحًا.

موعد قيام آخر أتوبيس: الساعة 11:00 مساءً.

وبحسب المواعيد المعلنة، يبدأ التشغيل من المحطتين في الساعة 5:00 صباحًا، بينما تنطلق آخر رحلة في الساعة 11:00 مساءً، بما يتيح للركاب الاستفادة من الخدمة خلال ساعات اليوم.

لماذا تم تعديل مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي؟

أكدت الشركة أن تطبيق جدول التشغيل الجديد يأتي في إطار حرصها على تقديم خدمة نقل منتظمة ومتميزة، والاستجابة لمطالب جمهور الركاب، مع الاهتمام بشكل خاص بالتجمعات السكنية الموجودة على مسار المرحلة الثانية.

وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق ملاءمة أكبر بين توقيتات الرحلات واحتياجات مختلف فئات المجتمع، سواء خلال فترات الصباح أو المساء، مع استمرار التشغيل في الاتجاهين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة التطوير الشاملة لمشروع الأتوبيس الترددي، التي تهدف إلى تيسير تنقلات المواطنين اليومية، وتوفير وسيلة مواصلات عصرية وآمنة ومنتظمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب.

ما أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي 2026 حسب عدد المحطات؟

حددت أسعار التذاكر الفردية للأتوبيس الترددي وفقًا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب في الرحلة الواحدة، وتختلف قيمة التذكرة بحسب نطاق الرحلة وعدد المحطات المستخدمة.

وتأتي أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي 2026 على النحو الآتي.

من 1 إلى 4 محطات: 5 جنيهات.

من 5 إلى 9 محطات: 10 جنيهات.

من 10 إلى 14 محطة: 15 جنيهًا.

من 15 إلى 18 محطة: 20 جنيهًا.

من 19 إلى 22 محطة: 25 جنيهًا.

من 23 إلى 26 محطة: 30 جنيهًا.

من 27 إلى 30 محطة: 35 جنيهًا.

وتعتمد قيمة التذكرة على عدد المحطات التي تشملها الرحلة، بدايةً من الرحلات القصيرة التي تتراوح بين 1 و4 محطات، وحتى الرحلات التي تصل إلى 27 أو 30 محطة، وفقًا للتقسيم المعلن للأسعار.

ما محطات المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي؟

تضم المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي نحو 30 محطة، وتغطي عددًا من المناطق والمحاور التي تساعد على ربط مناطق مختلفة على مسار المشروع.

ومن بين المحطات الواردة في تفاصيل المرحلة الثانية:

العين السخنة، والمعادي، والمقطم، والجزائر، والإمامين، والزهراء، والبحر الأعظم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، وصن كابيتال.

ويمتد مسار المرحلة الثانية من محطة طريق السخنة حتى محطة صن كابيتال، مع استهداف تحسين حركة التنقل للركاب، خاصةً المقيمين في التجمعات السكنية الواقعة على امتداد المسار.

ما أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب 2026؟

تختلف أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب لعام 2026 بحسب عدد المحطات ومدة الاشتراك، حيث تشمل الاشتراكات مددًا تبلغ 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر.

وتأتي أسعار الاشتراكات وفقًا لعدد المحطات على النحو الآتي:

أسعار اشتراكات 4 محطات

اشتراك لمدة 3 أشهر: 350 جنيهًا.

اشتراك لمدة 6 أشهر: 680 جنيهًا.

اشتراك لمدة 9 أشهر: 1010 جنيهات.

أسعار اشتراكات 10 محطات

اشتراك لمدة 3 أشهر: 680 جنيهًا.

اشتراك لمدة 6 أشهر: 1340 جنيهًا.

اشتراك لمدة 9 أشهر: 2000 جنيه.

أسعار اشتراكات 14 محطة

اشتراك لمدة 3 أشهر: 1010 جنيهات.

اشتراك لمدة 6 أشهر: 2000 جنيه.

اشتراك لمدة 9 أشهر: 2990 جنيهًا.

أسعار اشتراكات 18 محطة

اشتراك لمدة 3 أشهر: 1250 جنيهًا.

اشتراك لمدة 6 أشهر: 2450 جنيهًا.

اشتراك لمدة 9 أشهر: 3650 جنيهًا.

ما أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي السريع BRT؟

تتضمن أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي السريع BRT شرائح إضافية من عدد المحطات، وصولًا إلى الاشتراكات التي تغطي 30 محطة، مع اختلاف قيمة الاشتراك حسب المدة المحددة.

وتأتي الأسعار المعلنة لبقية شرائح الاشتراك كالآتي.

أسعار اشتراكات 22 محطة

اشتراك لمدة 3 أشهر: 1550 جنيهًا.

اشتراك لمدة 6 أشهر: 3050 جنيهًا.

اشتراك لمدة 9 أشهر: 4550 جنيهًا.

أسعار اشتراكات 26 محطة

اشتراك لمدة 3 أشهر: 1850 جنيهًا.

اشتراك لمدة 6 أشهر: 3650 جنيهًا.

اشتراك لمدة 9 أشهر: 5450 جنيهًا.

أسعار اشتراكات 30 محطة

اشتراك لمدة 3 أشهر: 2150 جنيهًا.

اشتراك لمدة 6 أشهر: 4250 جنيهًا.

اشتراك لمدة 9 أشهر: 6350 جنيهًا.

كيف يستفيد الركاب من جدول الأتوبيس الترددي الجديد؟

يتيح جدول التشغيل الجديد للركاب معرفة مواعيد أول وآخر رحلة من المحطات الرئيسية، بما يساعدهم على تنظيم تنقلاتهم اليومية خلال فترتي الصباح والمساء.

كما توفر أسعار التذاكر الفردية تقسيمًا بحسب عدد المحطات، بينما تتيح اشتراكات الطلاب خيارات متعددة وفقًا لمدة الاشتراك وعدد المحطات التي تشملها الرحلة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير خدمات الأتوبيس الترددي، وتسهيل حركة المواطنين على مسار المرحلة الثانية، مع مراعاة مطالب الركاب واحتياجات سكان التجمعات السكنية الواقعة بين محطة طريق السخنة ومحطة صن كابيتال.

وبدءًا من السبت 28 نوفمبر 2026، يتضمن جدول التشغيل الجديد قيام أول أتوبيس من محطتي الإسكندرية الزراعي وصن كابيتال في الساعة 5:00 صباحًا، وقيام آخر أتوبيس في الساعة 11:00 مساءً، إلى جانب استمرار العمل بأسعار التذاكر الفردية واشتراكات الطلاب وفقًا لعدد المحطات ومدة الاشتراك.