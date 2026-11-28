اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، معظم دول جوار السودان بالعمل ضد بلاده والمشاركة في الحرب الدائرة، متوعدًا بأن «كل من اعتدى سيدفع الثمن».

وقال البرهان، خلال مخاطبته فعالية لصندوق جرحى ومصابي العمليات الحربية من القوات المشتركة في مدينة أم درمان، اليوم السبت، إن «معظم دول الجوار أصبحت تشارك في قتالنا»، مضيفًا أن ميليشيا الدعم السريع تشن هجماتها على السودان انطلاقًا من ليبيا وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان.

وتأتي تصريحات البرهان في ظل اتهامات متكررة من الحكومة السودانية لدول مجاورة بتقديم الدعم والإسناد لقوات الدعم السريع، من خلال تسهيل وصول الإمدادات العسكرية واللوجستية إليها.

وأشار رئيس مجلس السيادة إلى أن بعض الدول تستخدم إمكاناتها المالية لدعم الحرب ضد السودان، محذرًا من استمرار تدخل أطراف خارجية في شؤون بلاده وشراء المواقف، وقال: «إذا لم ننته من هذه التجربة، فإننا سنظل نواجه تجربة تستغل فيها دول تمتلك المال إمكاناتها لشراء المواقف والتدخل في شئون السودان».

وجدد البرهان تأكيده أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها لن تضع السلاح قبل هزيمة ميليشيا الدعم السريع بصورة نهائية، قائلًا: «لو ما وصلنا لآخر حتة ما بنضع السلاح ولن يعود الدعم السريع مجددًا»، مضيفًا أن من أدخل الرعب في قلوب الشعب السوداني «لن يكون له مكان بيننا».

وشدد على أن المعركة ليست ضد قبيلة بعينها، وإنما تستهدف قوات الدعم السريع ومسانديها، مؤكدًا إصرار القوات المسلحة والقوات المشتركة على إنهاء وجودها.

ولفت البرهان إلى أن الشعب السوداني مصمم على مواصلة المعركة رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، معتبرًا أن ما يتحمله المواطنون يمثل ثمنًا للتخلص من الأزمة الحالية.