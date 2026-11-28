طالب الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، المواطنين بضرورة الالتزام بالسرعات المنخفضة أثناء القيادة، واحترام تعليمات وقواعد المرور، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين مسئولية مشتركة بين الدولة والسائقين.

الدولة نفذت طرقا وكباري مميزة

وقال جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رحاب إسماعيل، إن مصر شعب عريق يمتلك حضارة ضاربة في عمق التاريخ، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت طرقًا حديثة وكباري مميزة، وهو ما يتطلب من المواطنين الحفاظ عليها والالتزام بقواعد المرور أثناء استخدامها.

وتابع: «زمان كانوا بيقولوا القيادة فن وذوق وأخلاق، ليه دلوقتي ما بقاش فيه الذوق والأخلاق والفن في القيادة؟».

وأشار إلى انتشار بعض السلوكيات السلبية على الطرق، ومنها القيادة دون تراخيص وعدم احترام القواعد المرورية، فضلًا عن الفوضى والعشوائية، مطالبًا بالتعامل بحسم مع هذه التجاوزات.

وشدد جمال شعبان على ضرورة الضرب بيد من حديد على مظاهر الفوضى في الشارع المصري، ونشر ثقافة الالتزام المروري، حفاظًا على حياة المواطنين والحد من الحوادث.