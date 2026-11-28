أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن المواقف والعبارات المسيئة لمملكة البحرين ومؤسساتها القضائية، التي صدرت خلال لقاء عُقد في العاصمة بيروت، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها تجاه المملكة، مشددة على حرص بيروت على الحفاظ على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم، السبت، إنها تستنكر ما صدر خلال اللقاء الذي عُقد تضامنًا مع عدد من علماء البحرين، موضحة أن الفعالية لم تكن لقاءً رسميًا، وأن الحكومة اللبنانية لم تشارك في تنظيمها أو الدعوة إليها أو رعايتها.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن البيان الوزاري للحكومة أكد التزام لبنان بألا يكون منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، مشيرة إلى تمسك الحكومة بتنفيذ هذا التعهد والعمل على منع تكرار مثل هذه المواقف التي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية.

وجدّدت الجمهورية اللبنانية احترامها الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة أراضيها ومؤسساتها، مؤكدة رفضها التدخل في شؤون المملكة الداخلية أو في عمل سلطاتها القضائية.