انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بيراميدز والمغرب الفاسي المغربي بالتعادل السلبي بين الفريقين في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة المغرب الفاسي، في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز أمام المغرب الفاسي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي، كريم حافظ، أحمد سامي، محمود مرعي.

الوسط: محمود صابر، حامد حمدان، محمود زلاكة، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى فتحي، يوسف أوباما.

بدلاء بيراميدز

هيثم، العسقلاني، توفيق، قطة، ماهر، فاخوري، دا سيلفا، عبد القادر، زيكو.