يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المغرب الفاسي المغربي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي لتحقيق بداية قوية في مشواره القاري والمنافسة على اللقب.

بيراميدز يستعد لمواجهة المغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد الدفاع الجوي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد الشيبي ومحمود مرعي وأحمد سامي وكريم حافظ، وفي الوسط مهند لاشين وناصر ماهر وعبد الرحمن مجدي، بينما يقود الهجوم مصطفى فتحي ومصطفى زيكو وعدد من العناصر الهجومية.

وعلى صعيد الغيابات، يواجه الجهاز الفني لبيراميدز بعض الغيابات المؤثرة، أبرزها وليد الكرتي بسبب الإصابة، إلى جانب أحمد توفيق وأسامة جلال لعدم اكتمال الجاهزية.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لبيراميدز، الذي يتطلع إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات، وتأكيد رغبته في المنافسة بقوة على البطولة الأفريقية.