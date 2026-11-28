وجّهت إيران، تحذيرًا شديد اللهجة إلى كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفي مقدمتها "أمازون" و"مايكروسوفت" و"سبيس إكس"، عبر مقطع فيديو أُنتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يصور هجمات تستهدف مقرات تلك الشركات، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبُث المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وكالة "مهر" للأنباء، التابعة للدولة الإيرانية، وتضمن أيضًا تهديدات موجهة إلى الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

رسالة الفيديو: “لن نسمح لقتلة أطفالنا بالإفلات”

يُظهر الفيديو عناصر مسلحة، صُممت بالذكاء الاصطناعي، وهي تنفذ هجمات على مقرات الشركات، مصحوبا بتعليق صوتي يقول: "لن نسمح لقتلة أطفالنا بالإفلات من العقاب".

ويضيف التعليق الصوتي: "نحن لن نؤذي الشعب الأمريكي.. اعتبروا هذا تحذيرًا"، بالتزامن مع مشاهد لمبانٍ تشتعل فيها النيران وتتعرض لهجمات بطائرات مسيرة.

وتتهم طهران الشركات المذكورة بدعم العمليات العسكرية ضد إيران التي اندلعت في فبراير الماضي.

ويقول التعليق الصوتي :"بينما تظهر لقطات للنيران تلتهم المباني: "الشركات التي شاركت في الهجوم على إيران، إما أن تدفع تعويضات وتتوب، أو تواجه دمارًا على النطاق ذاته".

واختتم الرسالة بقوله: "التوبة أم الدمار؟ الخيار لكم يا أمريكا".

غضب بعد قصف مدرسة في ميناب

ورافق منشور وكالة "مهر" على تطبيق "تيليجرام" رسالة بالفارسية تعبّر عن الغضب إزاء قصف مدرسة ابتدائية إيرانية.

وجاء في الرسالة: "تحذير شديد اللهجة للشركات المتواطئة في جرائم ضد الشعب الإيراني وأطفال ميناب الأبرياء!".

وتقع ميناب في المنطقة التي توجد بها المدرسة، حيث خلص تحقيق عسكري أولي إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الضربة الصاروخية التي أسفرت عن مقتل 175 شخصًا، معظمهم من الأطفال.

وأضافت الرسالة: "من أمازون إلى مايكروسوفت، لا يمكن للشركات التي تقيم تعاونًا سريًا مع الوحدات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية أن تفلت من المساءلة".

تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه يعتزم إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران مع بداية العام الجديد، متهمًا طهران باستخدام تكتيكات تفاوضية وصفها بـ"الهراء".

وصعّد ترامب في الأسابيع الأخيرة من سياسة "الرد بالمثل" مع إيران، حيث استهدف موقعًا لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم بمضيق هرمز، وهو إجراء قالت واشنطن إنه جاء ردًا على عدوان من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وفي المقابل، ردّت إيران الأسبوع الماضي بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو قواعد أمريكية في المنطقة، وهي هجمات تمكنت دول خليجية حليفة للولايات المتحدة من اعتراضها.