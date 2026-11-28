أفادت القناة الأولى المصرية بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلّم عقود عمل لعدد من المواطنين من ذوي الهمم بمحافظة بني سويف، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة نحو دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، والعمل على توفير فرص حقيقية تتيح لهم الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم.

ويعكس تسليم عقود العمل الاهتمام بدمج الأشخاص ذوي الهمم في مختلف مجالات العمل، وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية.