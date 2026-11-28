تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع كوري للمنسوجات بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وذلك خلال جولته اليوم بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الصناعية والتنموية.

وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول طبيعة النشاط ومراحل الإنتاج، حيث يعمل المصنع في مجال الصناعات النسيجية، ويتخصص في إنتاج أقمشة البوليستر الخام والمصبوغة والمجهزة.

وأوضح مسؤولو المصنع أن المشروع بدأ التشغيل عام 2020، ويقام على مساحة تبلغ 40,132.33 متر مربع، باستثمارات كورية تصل إلى 150 مليون دولار، ويوفر نحو 455 فرصة عمل.

تجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ نحو 13 ألف متر طولي من الأقمشة، إلى جانب 6291 طنًا من أقمشة الألياف الصناعية غير المصبوغة المميزة، ويصدر المصنع بعض منتجاته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.