يعد جهاز الراوتر من الأجهزة الأساسية داخل المنزل، إذ يعتمد عليه أفراد الأسرة في الاتصال بالإنترنت والعمل والدراسة ومشاهدة الفيديوهات واستخدام الهواتف الذكية. ومع ذلك، قد يلاحظ البعض ضعف شبكة الواي فاي في بعض الغرف رغم أن سرعة الاشتراك جيدة، دون معرفة أن مكان وضع الراوتر والأجهزة المحيطة به قد يؤثران على جودة الإشارة.

أشياء لا يجب وضعها بالقرب من الراوتر داخل المنزل

فلا يتعلق ضعف الإنترنت دائمًا بمشكلة في الشركة المقدمة للخدمة، إذ يمكن أن تتأثر إشارات الواي فاي بالعوائق المادية والتداخل مع بعض الأجهزة الإلكترونية، كما أن وضع الراوتر في مكان مغلق أو سيئ التهوية قد يؤثر على أدائه، بحسب ما نشره موقع مايو كيلينك.

1. أجهزة الميكروويف

يعد الميكروويف من الأجهزة التي يفضل إبعادها عن الراوتر، خاصة إذا كان الجهازان يعملان في نطاق قريب من تردد 2.4 جيجاهرتز.

وقد يحدث تداخل بين إشارات الميكروويف وشبكة الواي فاي في بعض الظروف، ما يؤدي إلى بطء الاتصال أو تقطع الإشارة، خاصة عند استخدام الشبكة على التردد نفسه.

لذلك يفضل وضع الراوتر بعيدًا عن المطبخ والميكروويف قدر الإمكان.

2. الهواتف اللاسلكية القديمة

بعض الهواتف المنزلية اللاسلكية تعمل على تردد 2.4 جيجاهرتز، وهو التردد نفسه الذي تستخدمه كثير من أجهزة الراوتر.

وقد يؤدي تشغيل هذه الأجهزة بالقرب من الراوتر إلى حدوث تداخل لاسلكي يؤثر على استقرار الاتصال، لذلك من الأفضل ترك مسافة مناسبة بينهما.

3. أجهزة البلوتوث

تستخدم بعض أجهزة البلوتوث نطاق 2.4 جيجاهرتز، مثل السماعات ولوحات المفاتيح والفأرات اللاسلكية.

ورغم أن هذه الأجهزة لا تسبب دائمًا مشكلة ملحوظة، فإن كثافة الاتصالات اللاسلكية في المكان نفسه قد تزيد من احتمالات التداخل، خاصة في البيئات المزدحمة بالإشارات.

أشياء لا يجب وضعها بالقرب من الراوتر داخل المنزل

4. الأجسام المعدنية الكبيرة

يعد المعدن من المواد التي قد تعيق انتشار إشارات الواي فاي، لذلك لا يفضل وضع الراوتر خلف خزائن معدنية أو بالقرب من الأسطح المعدنية الكبيرة.

كما أن وضعه داخل دولاب مغلق قد يقلل من انتشار الإشارة إلى الغرف الأخرى، ويجعل الاتصال أقل استقرارًا.

5. أحواض السمك والمياه

قد يؤثر وجود كميات كبيرة من المياه بالقرب من مسار إشارة الواي فاي على انتشارها، لأن الماء يمتص جزءًا من الطاقة الكهرومغناطيسية المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية.

لذلك يفضل عدم وضع الراوتر بجوار حوض سمك كبير أو خلفه، خاصة إذا كان ذلك يحجب الإشارة عن المساحات التي تحتاج إلى تغطية الإنترنت.

6. الأجهزة الكهربائية التي تنتج حرارة

لا يفضل وضع الراوتر فوق أجهزة التلفزيون أو أجهزة الاستقبال أو بالقرب من مصادر الحرارة المستمرة، خاصة إذا كانت فتحات التهوية في الجهاز معرضة للانسداد.

فارتفاع درجة حرارة الراوتر قد يؤثر على استقراره وعمره التشغيلي، كما أن وضعه داخل مكان ضيق يقلل من قدرته على التخلص من الحرارة.

أشياء لا يجب وضعها بالقرب من الراوتر داخل المنزل

7. الجدران السميكة والمرايا الكبيرة

رغم أن الجدران والمرايا ليست أجهزة إلكترونية، فإنها من العوائق التي ينبغي الانتباه إليها عند اختيار مكان الراوتر.

فالجدران الخرسانية السميكة وبعض الأسطح المعدنية والمرايا ذات الطبقات المعدنية قد تضعف إشارة الواي فاي عند انتقالها إلى الغرف الأخرى.

لذلك يفضل وضع الراوتر في مكان مفتوح وقريب من منتصف المنزل قدر الإمكان.

أين يجب وضع الراوتر للحصول على أفضل إشارة؟

لتحسين سرعة الإنترنت وتوزيع إشارة الواي فاي داخل المنزل، ينصح باتباع مجموعة من الخطوات: