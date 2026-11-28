أكد الدكتور أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة المرورية ومقرر لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، أن الوصول إلى هدف «صفر حوادث» يتطلب إرادة وعملًا جادًا ومستمرًا، مشددًا على أن خفض الحوادث المرورية لا يتحقق بالأمنيات وحدها، وإنما من خلال جهود متواصلة لا تتوقف.

لا يجب أن تتحرك جهود السلامة بعد الكوارث ثم تتراجع

وأضاف الضبع، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أنه لا ينبغي أن تدفع الحوادث الكبرى الجميع إلى التحرك مؤقتًا ورفع مستوى الاهتمام بالسلامة المرورية، قبل أن تتراجع هذه الجهود تدريجيًا مع مرور الوقت.

واستهل خبير السلامة المرورية حديثه بتقديم خالص الدعوات لأسر الشهداء، داعيًا الله أن يربط على قلوبهم، وموجهًا أمنياته الطيبة للمصابين، واصفًا حادث الطريق الدائري بأنه حادث جلل وكارثة كبيرة ألمت بمصر كلها وبالمصريين جميعًا.

وأوضح أنه شاهد الجزء الذي أشارت إليه الإعلامية لميس الحديدي، مؤكدًا أن اليوم السابق ويوم وقوع الحادث كانا يومين أليمين، لكن رغم حجم المأساة ظهر معدن المصريين بوضوح.

وأشار إلى أن هذا المعدن لا يوجد مثله في أي دولة بالعالم، لكنه قد يكون مغطى ببعض التراب، وما إن يُجلَى حتى تظهر مواقف إنسانية ومشاهد تستحق التقدير.

وتطرق الضبع إلى موقف الأمين تامر، واصفًا إياه بالزميل الغالي، موضحًا أنه كان خارج نطاق عمله ومتجهًا إلى منزله، لكنه انتقل إلى الاتجاه الآخر وظل هناك حتى توفاه الله شهيدًا، في إشارة إلى تضحيته خلال الحادث.

رؤية «صفر حوادث» تحتاج إلى عمل لا يتوقف

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية منع هذا النوع من الحوادث علميًا، أوضح الضبع أن الهدف الذي يسعى إليه الجميع هو الوصول إلى ما يُعرف بـ«Zero Vision» أو الرؤية الصفرية، التي تعني عدم وقوع حوادث، مشيرًا إلى أن دول العالم تتجه إلى خفض الحوادث المرورية وتحقيق هذه الرؤية.

وشدد على أن تحقيق هذا الهدف لا يكون بالأمنيات فقط، وإنما يتطلب الإرادة والعمل الجاد، موضحًا أنه لا يصح أن تقع حادثة كبيرة فتدفع الجميع إلى التحرك بقوة ورفع مستوى الاهتمام بالسلامة المرورية، ثم يبدأ هذا الاهتمام في التراجع تدريجيًا بعد مرور الحادث.

وأضاف أن المطلوب ليس مجرد تذكر ما حدث في الحادث السابق عند وقوع حادث جديد، وإنما العمل بصورة مستمرة، وبذل جهود لا تتوقف من أجل الحد من الحوادث المرورية، بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل المؤقتة التي ترتبط بوقوع كارثة ثم تخفت مع مرور الوقت.