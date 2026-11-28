كشفت الفنانة جهاد حسام الدين عن تفاصيل تجربتها و مشاركتها في فعاليات الدورة الـ23 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، معربة عن سعادتها الكبيرة بوجودها في المدينة المغربية للمرة الأولى، ومؤكدة انبهارها بجمال مراكش وأجوائها المميزة التي وصفتها بأنها مليئة بالدفء والطاقة الإيجابية.

وقالت جهاد حسام الدين، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها شعرت منذ وصولها إلى مراكش بطاقة جميلة ومريحة، كما لفت انتباهها ما تتميز به المدينة من أجواء إنسانية دافئة وطيبة في التعامل

وأضافت أنها سعيدة بالمشاركة في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، خاصة أنها المرة الأولى التي تحضر فيها هذه التظاهرة السينمائية، موضحة أنها انبهرت بالأجواء الفنية التي يشهدها المهرجان، وبحجم الاهتمام بالسينما وصناعها، فضلًا عن التنوع الثقافي الذي يجمع فنانين ومخرجين من مختلف أنحاء العالم.

وأعربت جهاد حسام الدين عن تقديرها للتعامل الذي وجدته داخل المهرجان، مؤكدة أنها شعرت باحترام وتقدير كبيرين لها كفنانة، وهو ما جعل مشاركتها تجربة مميزة على المستوى الشخصي والمهني، كما أشادت بردود الأفعال الإيجابية تجاه الأعمال السينمائية المعروضة، وبحالة الشغف الحقيقي بالفن السائدة بين الحضور.

جهاد حسام الدين تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم «في ظلال القاهرة»

وعن مشاركتها في فيلم «في ظلال القاهرة»، في مهرجان مراكش ، تحدثت جهاد عن طبيعة الشخصية التي تقدمها، موضحة أنها تجسد دور فتاة تعمل في فرز النفايات داخل احدي احياء بالقاهرة، حيث تقوم النساء بفرز المخلفات بهدف إعادة تدويرها والاستفادة منها.

وأشارت إلى أن الدور تطلب منها استعدادًا خاصًا واقترابًا حقيقيًا من البيئة التي تعيش فيها الشخصية، لذلك حرصت على قضاء ستة أشهر داخل حي الزبالين، حتى تتعرف عن قرب إلى طبيعة المكان وتفاصيل الحياة اليومية للسكان، وتفهم الظروف التي يعملون ويعيشون في ظلها.

وأكدت أن هذه التجربة ساعدتها على استيعاب العالم الذي تدور فيه الشخصية، والتعرف إلى تفاصيل

6 أشهر من المعايشة لتقديم الشخصية بصورة واقعية

وتعد فترة المعايشة التي قضتها جهاد حسام الدين داخل حي الزبالين من أبرز محطات استعدادها للفيلم، إذ حرصت على مشاهدة تفاصيل العمل اليومي والتعرف إلى طبيعة المهام التي تقوم بها النساء في فرز النفايات، إلى جانب فهم طبيعة المجتمع والعلاقات الإنسانية التي تربط سكان المنطقة.

وتأتي هذه التجربة في إطار حرصها على تقديم الشخصية بصورة واقعية،

ويشارك فيلم «في ظلال القاهرة» ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ23 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في خطوة مهمة ضمن مسيرة جهاد حسام الدين الفنية، التي تخوض من خلالها تجربة سينمائية مختلفة تعتمد على الاقتراب من واقع اجتماعي وإنساني محدد.

واختتمت جهاد حسام الدين حديثها بالتعبير عن سعادتها بالتواجد في مراكش والمشاركة في هذا الحدث السينمائي، مؤكدة أن التجربة منحتها فرصة للتواصل مع جمهور وثقافات مختلفة