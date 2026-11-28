ذكرت منظمة "قوة السلام المدنية غير المسلحة" UCPiP أن أحد مؤسسيها، "ميل دنكان"، كان الراكب الوحيد الذي احتجزته الشرطة الإسرائيلية بعد توقيف حافلة كانت تقل إسرائيليين عائدين من الضفة الغربية.

هذا ؛ ولم يتضح بعد سبب احتجازه.

وفي حدث مشابه ؛ احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أثناء وجوده بمسافر يطا بالخليل، بالضفة الغربية المحتلة في وقت سابق .

كما شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال شق طريق استيطاني جديد جنوب شرقي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.