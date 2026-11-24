في موقف جديد يعكس تصاعد الانتقادات الدولية للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التحرك العاجل لاعتقال المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والهجمات التي استهدفت عددا من البلدات الفلسطينية، ومحاسبتهم أمام القضاء، مؤكدة ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين وتزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية.

وجاء الموقف الفرنسي عقب هجمات وصفتها باريس بالخطيرة، نفذها مستوطنون عنيفون خلال ليلة 21 إلى 22 نوفمبر الجاري، واستهدفت عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية.



فرنسا تدين هجمات المستوطنين على البلدات الفلسطينية

وأعربت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي صدر يوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة للهجمات التي شنها مستوطنون على عدد من البلدات الفلسطينية، ووصفت تلك الاعتداءات بأنها بالغة الخطورة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت باريس أن التعامل مع هذه الاعتداءات لا ينبغي أن يقتصر على الإدانة، بل يتطلب تحركا فعليا من جانب السلطات الإسرائيلية، من خلال اعتقال المتورطين في هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وشددت فرنسا على أن حماية المدنيين مسؤولية أساسية تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية، مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف الإجرامي وضمان أمن السكان الفلسطينيين، وذلك وفقا للالتزامات المترتبة عليها بموجب قواعد القانون الدولي.

باريس تجدد رفضها لسياسة الاستيطان الإسرائيلية

وفي سياق متصل، جددت فرنسا موقفها الرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه السياسة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وتشكل انتهاكا جسيما لحقوق الفلسطينيين.

وأوضحت باريس أن استمرار التوسع الاستيطاني لا يمثل تهديدا لحقوق السكان الفلسطينيين فحسب، بل ينعكس أيضا بصورة سلبية على الأوضاع الأمنية والسياسية في الضفة الغربية، ويزيد من صعوبة الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع.

كما حذرت من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض فرص تحقيق حل الدولتين، الذي تعتبره فرنسا المسار السياسي الضروري لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوصول إلى سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعبين.

القانون الدولي في صدارة الموقف الفرنسي

ويعكس البيان الفرنسي تمسك باريس بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وحماية المدنيين، في ظل استمرار الاعتداءات التي تشهدها الضفة الغربية، وما تثيره من مخاوف بشأن تداعياتها على الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام موقفها، شددت فرنسا على أهمية وقف أعمال العنف ومحاسبة المتورطين فيها، إلى جانب وضع حد للسياسات التي تهدد فرص السلام، بما يفتح المجال أمام استئناف المسار السياسي وتحقيق حل الدولتين.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لاتخاذ خطوات عملية لحماية الفلسطينيين، والتعامل بجدية مع الاعتداءات التي تستهدف البلدات والتجمعات السكانية في الضفة الغربية.