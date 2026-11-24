تتلقى دار الإفتاء عددا كبيرا من التساؤلات عن معنى الحديث النبوي «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»؟ وما المعنى المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الأسئلة التي تهم كثيرًا من الناس، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية معنى الحديث النبوي وفي السطور التالية نتعرف على المعنى المقصود.

الإفتاء توضح معنى الحديث النبوي «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»

وقد أكدت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، أن حديث «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» صحيحٌ اتفق عليه البخاري ومسلم.

وأشارت إلى أن المرادُ به هو التحذير الشديد من خلوة أقارب الزوج غير المحارم بالمرأة؛ لما في ذلك من مظنَّة الفتنة، والوقوع في المحظور.

وتابعت دار الإفتاء قد شدَّد الشارع في النهي عن ذلك؛ لما جرت به العادة من التساهل في دخولهم على النساء والخلوة بهنَّ.

من المقصود بالحمو في الحديث النبوي؟

الحمو هو قريب الزوج، مثل أخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه، وغيرهم من أقاربه الذين لا يكونون محارم للزوجة.

ولا يدخل في هذا التحذير والد الزوج وابنه؛ لأنهما من محارم الزوجة، ويجوز لهما الخلوة بها وفق الضوابط الشرعية.

ما حكم جلوس المرأة أمام والد الزوج بدون حجاب؟

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، كشف عن حكم جلوس المرأة أمام والد زوجها دون ارتداء الحجاب.

وقال المفتي السابق، في تصريحات سابقة له، إن جلوس المرأة أمام والد الزوج بدون حجاب، جائز لأن والد الزوج أصبح من المحارم بمجرد عقد الزواج حتى لو لم يدخل بها الزوج، وحينها تصبح زوجة الابن محرمة تحريمًا أبديًّا.

متى ترتدي الفتاة الحجاب والسن الشرعي الملزم لها؟

وقد يتبادر إلى الأذهان أسئلة حول الشرعي لارتداء الحجاب وهل يجوز فرض الحجاب على البنت؟.

وفي هذا السياق، قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحجاب الشرعي هو ما تستر به المرأة رأسها مع اللبس الفضفاض الواسع، ولا يشترط شكل معين في لبس الحجاب وهذا يرجع للذوق.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحجاب فرض على امرأة بلغت الحلم، واشترط الفقهاء أن الطفل لا يكون مكلفا إلا بعد البلوغ ويكون البلوغ للفتى بالاحتلام وللفتاة بظهور الحيض، فإن لم يظهر ذلك منهما فببلوغ خمس عشرة سنة قمرية لكليهما.