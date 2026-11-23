أكدت دار الإفتاء المصرية أن حكم تنازل المواطنين عن قطع الأراضي التي خصصتها لهم المدن العمرانية الجديدة مقابل الحصول على مبالغ مالية يرتبط بمدى الالتزام بشروط التخصيص والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الأراضي، مشددة على ضرورة الرجوع إلى الجهة المختصة والحصول على موافقتها قبل إتمام التنازل، وفقًا للقواعد المحددة في كراسة الشروط وشروط التعاقد.

وأوضحت الدار أن التصرف في الأراضي المخصصة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن يتم وفقًا للشروط واللوائح المنظمة للتخصيص، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا التنازل عن الدور أو الحصة المخصصة مقابل مبلغ مالي بالمخالفة لهذه الضوابط، أو قبل استيفاء الإجراءات والشروط التي تسمح بإتمام هذا التصرف.

حكم التنازل عن الأرض بالمخالفة لشروط التخصيص

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن تنازل صاحب الأرض عن حقه فيها مقابل الحصول على أموال، دون الرجوع إلى الجهاز المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني، وفقًا لشروط التعاقد والقواعد المنظمة لتخصيص الأراضي، يُعد تصرفًا محرمًا شرعًا.

وأرجعت الدار هذا الحكم إلى أن إتمام التنازل بهذه الصورة يمثل تحايلًا على الشروط والضوابط التي وضعتها الجهة المسؤولة عن تخصيص الأراضي، فضلًا عن أنه يتضمن اعتداءً على حق الشخص الذي يأتي دوره في الحصول على الأرض بعد صاحب الحجز الحالي، وهو ما يجعل هذا التصرف مخالفًا للأحكام الشرعية التي تحظر التحايل على الحقوق والضوابط المنظمة للمعاملات.

متى يجوز التنازل عن أراضي المدن الجديدة مقابل مبلغ مالي؟

وفي المقابل، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الحصول على مقابل مالي نظير التنازل عن الأرض يكون جائزًا شرعًا إذا جرى التنازل بعد موافقة الجهة المختصة، مع استيفاء جميع اللوائح والقوانين والإجراءات المقررة لتنظيم هذا التصرف.

وأكدت الدار أن صحة التنازل في هذه الحالة تشترط موافقة الطرفين وتراضيهما على المقابل المالي المتفق عليه، إلى جانب الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والتعاقدية التي تحكم عملية التنازل عن الأراضي المخصصة.

وشددت دار الإفتاء على أن تحديد مدى جواز التنازل عن الأرض يظل من اختصاص الجهة المسؤولة عن التخصيص، فهي التي تتولى مراجعة شروط التعاقد واللوائح المنظمة، وتحديد ما إذا كان التصرف مسموحًا به وفقًا للقواعد المعمول بها.

وبذلك، فإن الحصول على مقابل مالي مقابل التنازل عن أرض في المدن العمرانية الجديدة لا يكون جائزًا في جميع الحالات بصورة مطلقة، وإنما يتوقف الحكم الشرعي على الالتزام بشروط التخصيص والحصول على الموافقات المطلوبة واستيفاء الإجراءات المقررة، بما يضمن عدم مخالفة الضوابط أو الإضرار بحقوق الآخرين.



